SPYAIR、新曲「Kill the Noise」が1月放送開始TVアニメ『勇者刑に処す』主題歌に決定！ニュービジュアル＆アニメメインPV公開！

SPYAIRの新曲「Kill the Noise」が2026年1月3日より全国28局にて順次放送開始となるTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌に決定し、ニュービジュアルが公開となった。

さらにKADOKAWA Anime Channelでは「Kill the Noise」が使用されたメインPVが公開された。

“勇者刑に処す”は ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。「カクヨムアワード2020」「次にくるライトノベル大賞2021」「このライトノベルがすごい！2023」等、数々の賞を受賞した電撃の新文芸の大人気小説の初TVアニメ化となる。

主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチした、まさに“勇者刑に処す”の世界観を表現した楽曲。緊張感あふれる展開の中にも、聴く人の背中を押すSPYAIRらしいメッセージが込められている。「Kill the Noise」が“懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦い”を、よりドラマチックに彩る。

現在全国で放送中のボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」が話題を呼んでいる中、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演し、いずれも大盛況。国内にとどまらず、海外でも大きな反響を呼んでいるSPYAIR。

2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月より「Kill the Noise」を携えワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を開催する。結成20年・デビュー15年を迎えたSPYAIRの今後の動きにも注目してほしい。

＜SPYAIRコメント＞

バトルシーンに映える疾走感のあるビートと、罪を背負った者たちの心情に寄り添う重厚なサウンドに、“罪と罰”をテーマにアニメの世界観に沿った言葉をのせ制作した楽曲です。

ヘヴィかつシリアスな楽曲でありながらも、聴く人の背中を押せるような、僕ららしい1曲になりました。

タイトルには、まわりの「雑音」や自分の中に生まれる「迷い」を断ち切る、という意味を込めています。

クオリティの高い映像と相まることで、カッコ良さが一層高まる「Kill the Noise」にご期待ください！

●楽曲情報

「Kill the Noise」

作詞：MOMIKEN

作曲：UZ

編曲：UZ・tasuku

●ライブ情報

『SPYAIR TOUR 2026』（全国13都市）

【Live House Series】

2/14 (土) 神奈川・Yokohama Bay Hall

2/21 (土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

2/22 (日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

2/28 (土) 石川・金沢Eight Hall

3/01 (日) 新潟・NIIGATA LOTS

3/07(土) 愛媛・松山WstudioRED

3/08(日) 香川・高松MONSTER

チケット一般発売中！

https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026

【HALL Series】

3/20(金・祝) 千葉・松戸森のホール21

3/29(日) 大阪・オリックス劇場

4/05(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

4/12(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

4/29(水・祝) 北海道・札幌教育文化会館

5/14(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

オフィシャル先行予約受付中

https://l-tike.com/st1/spyair2026hall-official/

『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演

2026.1.17 宮城・仙台PIT

2026.1.20 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

（※2025年6月の振替公演）

●作品情報

『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』

2026年1月3日より全国28局にて順次放送開始

【STAFF】

原作：ロケット商会（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト：めふぃすと

監督：郄嶋宏之

シリーズ構成・脚本：猪原健太

助監督・クリーチャーデザイン：中小路佳毅

キャラクターデザイン：野田 猛

世界観設定：池 信孝

プロップデザイン：須川康太

エフェクトデザイン：光田史亮

メインアニメーター：須川康太、式地 幸喜、黒崎隼人、平林 航、土井田竜健

美術監督：渡辺悠祐

色彩監督：梅崎ひろこ

撮影監督：関谷能弘

3DCG：ENGI

2Dグラフィック：登坂真理菜(画狂)

編集：小口理菜

音響監督：森田祐一

音響制作：株式会社ビットグルーヴプロモーション

音楽：滝澤俊輔 (TRYTONELABO)

アニメーションプロデューサー：増尾将史

アニメーション制作：スタジオKAI

製作：勇者刑に処す製作委員会

【CAST】

ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平

テオリッタ：飯塚麻結

パトーシェ・キヴィア：石上静香

ドッタ・ルズラス：堀江 瞬

ベネティム・レオプール：土岐隼一

ノルガユ・センリッジ：上田燿司

タツヤ：松岡禎丞

ツァーヴ：福島 潤

ジェイス・パーチラクト：千葉翔也

ニーリィ：日笠陽子

ライノー：中村悠一

フレンシィ・マスティボルト：大西沙織

●リリース情報

ボートレース2025 CMソング

「Chase the Shine」

配信リンクはこちら

https://SPYAIR.lnk.to/cK27rv

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念

TVシリーズ第2期1stオープニングテーマ「RAGE OF DUST」セルフカバー

「RAGE OF DUST - New Version -」

配信リンクはこちら

https://spyair.lnk.to/INZ3lg

＜SPYAIRプロフィール＞

YOSUKE (Vocal) / UZ (Guitar & Programming) / MOMIKEN(Bass) / KENTA (Drums)から成る4人組ロックバンド。

2005年にオリジナルメンバーで結成。2010年のメジャーデビュー。

2023年4月新ボーカルに YOSUKE が加入し現体制となる。

2024年2月にリリースされた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」は、SPYAIR初となるストリーミング累計2億回再生を突破した。

最新作はボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」。9月に2日間にわたり山梨県・河口湖ステラシアターにて開催した恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』が大盛況。

現在国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演中、

2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月より新曲「Kill the Noise」を携えてのワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を全国13都市開催する。

