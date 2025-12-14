SPYAIR、新曲「Kill the Noise」が1月放送開始TVアニメ『勇者刑に処す』主題歌に決定！ニュービジュアル＆アニメメインPV公開！
SPYAIRの新曲「Kill the Noise」が2026年1月3日より全国28局にて順次放送開始となるTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌に決定し、ニュービジュアルが公開となった。
さらにKADOKAWA Anime Channelでは「Kill the Noise」が使用されたメインPVが公開された。
“勇者刑に処す”は ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。「カクヨムアワード2020」「次にくるライトノベル大賞2021」「このライトノベルがすごい！2023」等、数々の賞を受賞した電撃の新文芸の大人気小説の初TVアニメ化となる。
主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチした、まさに“勇者刑に処す”の世界観を表現した楽曲。緊張感あふれる展開の中にも、聴く人の背中を押すSPYAIRらしいメッセージが込められている。「Kill the Noise」が“懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦い”を、よりドラマチックに彩る。
現在全国で放送中のボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」が話題を呼んでいる中、国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演し、いずれも大盛況。国内にとどまらず、海外でも大きな反響を呼んでいるSPYAIR。
2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月より「Kill the Noise」を携えワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を開催する。結成20年・デビュー15年を迎えたSPYAIRの今後の動きにも注目してほしい。
＜SPYAIRコメント＞
バトルシーンに映える疾走感のあるビートと、罪を背負った者たちの心情に寄り添う重厚なサウンドに、“罪と罰”をテーマにアニメの世界観に沿った言葉をのせ制作した楽曲です。
ヘヴィかつシリアスな楽曲でありながらも、聴く人の背中を押せるような、僕ららしい1曲になりました。
タイトルには、まわりの「雑音」や自分の中に生まれる「迷い」を断ち切る、という意味を込めています。
クオリティの高い映像と相まることで、カッコ良さが一層高まる「Kill the Noise」にご期待ください！
●楽曲情報
「Kill the Noise」
作詞：MOMIKEN
作曲：UZ
編曲：UZ・tasuku
●ライブ情報
『SPYAIR TOUR 2026』（全国13都市）
【Live House Series】
2/14 (土) 神奈川・Yokohama Bay Hall
2/21 (土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
2/22 (日) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2/28 (土) 石川・金沢Eight Hall
3/01 (日) 新潟・NIIGATA LOTS
3/07(土) 愛媛・松山WstudioRED
3/08(日) 香川・高松MONSTER
チケット一般発売中！
https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026
【HALL Series】
3/20(金・祝) 千葉・松戸森のホール21
3/29(日) 大阪・オリックス劇場
4/05(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
4/12(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4/29(水・祝) 北海道・札幌教育文化会館
5/14(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
オフィシャル先行予約受付中
https://l-tike.com/st1/spyair2026hall-official/
『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演
2026.1.17 宮城・仙台PIT
2026.1.20 東京・Zepp Haneda (TOKYO)
（※2025年6月の振替公演）
●作品情報
『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』
2026年1月3日より全国28局にて順次放送開始
【STAFF】
原作：ロケット商会（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）
原作イラスト：めふぃすと
監督：郄嶋宏之
シリーズ構成・脚本：猪原健太
助監督・クリーチャーデザイン：中小路佳毅
キャラクターデザイン：野田 猛
世界観設定：池 信孝
プロップデザイン：須川康太
エフェクトデザイン：光田史亮
メインアニメーター：須川康太、式地 幸喜、黒崎隼人、平林 航、土井田竜健
美術監督：渡辺悠祐
色彩監督：梅崎ひろこ
撮影監督：関谷能弘
3DCG：ENGI
2Dグラフィック：登坂真理菜(画狂)
編集：小口理菜
音響監督：森田祐一
音響制作：株式会社ビットグルーヴプロモーション
音楽：滝澤俊輔 (TRYTONELABO)
アニメーションプロデューサー：増尾将史
アニメーション制作：スタジオKAI
製作：勇者刑に処す製作委員会
【CAST】
ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平
テオリッタ：飯塚麻結
パトーシェ・キヴィア：石上静香
ドッタ・ルズラス：堀江 瞬
ベネティム・レオプール：土岐隼一
ノルガユ・センリッジ：上田燿司
タツヤ：松岡禎丞
ツァーヴ：福島 潤
ジェイス・パーチラクト：千葉翔也
ニーリィ：日笠陽子
ライノー：中村悠一
フレンシィ・マスティボルト：大西沙織
●リリース情報
ボートレース2025 CMソング
「Chase the Shine」
配信リンクはこちら
https://SPYAIR.lnk.to/cK27rv
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念
TVシリーズ第2期1stオープニングテーマ「RAGE OF DUST」セルフカバー
「RAGE OF DUST - New Version -」
配信リンクはこちら
https://spyair.lnk.to/INZ3lg
＜SPYAIRプロフィール＞
YOSUKE (Vocal) / UZ (Guitar & Programming) / MOMIKEN(Bass) / KENTA (Drums)から成る4人組ロックバンド。
2005年にオリジナルメンバーで結成。2010年のメジャーデビュー。
2023年4月新ボーカルに YOSUKE が加入し現体制となる。
2024年2月にリリースされた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌「オレンジ」は、SPYAIR初となるストリーミング累計2億回再生を突破した。
最新作はボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」。9月に2日間にわたり山梨県・河口湖ステラシアターにて開催した恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』が大盛況。
現在国内のみならずアメリカ、カナダ、アジアなど海外での大型イベントにも数々出演中、
2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月より新曲「Kill the Noise」を携えてのワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を全国13都市開催する。
