TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』ティザービジュアル解禁＆公式サイト公開！放送時期が2026年4月に決定！
芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のティザービジュアル解禁、公式サイト公開、2026年4月の放送が決定など新規情報が発表された。
ティザービジュアルでは、主人公の森田芽衣子がかわいらしくも困惑しているような表情で、特徴溢れるかわいらしい面々に囲まれている仕上がりとなっている。「憧れた東京の学生寮は、漫画喫茶でした。」というキャッチコピーの通り、上京したての芽衣子を待つ、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしをぜひお楽しみに！
●作品情報
TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』
2026年4月放送決定！
＜イントロダクション＞
秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！
憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。
そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！
学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？
かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！
【STAFF】
原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）
監督：渡部穏寛
キャラクターデザイン：上原史也
総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり
衣装デザイン：上原史也、大谷道子
美術設定：田中志乃
美術監督：中里陽美、細田舞華
色彩設計：梅崎ひろこ
2Dワークス：ゆめ太カンパニー
撮影監督：木村康史
編集：柳圭介
音響監督：立石弥生
音楽：MONACA
アニメーション制作：ピー・アール・エー
(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ
関連リンク
TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』公式サイト
https://ichijyoma-anime.com/