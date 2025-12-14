藤川千愛、TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』EDテーマを担当＆1月7日にデジタルシングルとしてリリース！さらに3月4日に待望のフルアルバム発売決定！
TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』は第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベルを原作とする注目作で、2026年1月７日より放送・配信開始となる。
EDテーマとなったのは藤川千愛の新曲「祈り」で、今作アニメのために楽曲を書き下ろした。楽曲に関して藤川は「この曲は、言葉にできない想いを抱えながら、それでも前に進み、生きようとする人の歌です。善悪も正しさも救いも見えなくなる日があっても、それでも小さな光だけを頼りに進んでいく…そんな人の姿を思い浮かべながら書きました。」とコメントしている。
12月13日に東京・六本木EX THEATERで開催された藤川のワンマンライブにて本タイアップ情報が発表され、新曲『祈り』が初披露されると、ファンの熱気に満ちた会場は大きな歓声と拍手に包まれた。そして同公演内では、3月4日にフルアルバム『半径3メートル』をリリースすることも発表された。フルアルバムには『祈り』の他、TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」エンディングテーマ『永遠に一回の』、デジタルシングルとして9月にリリースされた『誰も言ってくれないから』の他、多彩な楽曲が収録予定となっている。
初回限定盤付属のBlu-rayには、2025年6月に行われたワンマンライブ『FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2025 at HULIC HALL TOKYO』から15曲のライブ映像が収録され、70分超えの大ボリュームでライブを楽しむことができる。また、豪華仕様となる【コロムビアミュージックショップ限定盤】には初回限定盤共通仕様のCD+Blu-rayに加えてライブ音源を収録したライブCD、さらには撮り下ろし写真を中心に構成される52Pのフォトブック、三方背スリーブケースが付いたプレミアムな内容となっており、コロムビアミュージックショップ限定で購入することができる。
さらに、3月より全国ツアーの開催も発表。藤川の地元である岡山・YEBISUYA PROでの公演を皮切りに、4月の東京・飛行船シアターでのワンマンライブまでが発表。今後も会場は随時追加予定。続報を楽しみにしてほしい。
＜藤川千愛コメント＞
この曲は、言葉にできない想いを抱えながら、
それでも前に進み、生きようとする人の歌です。
その気持ちは、私にはある種の祈りのようにも感じられました。
善悪も正しさも救いも見えなくなる日があっても、
それでも小さな光だけを頼りに進んでいく…
そんな人の姿を思い浮かべながら書きました。
最後の「逝く」という言葉には、死ではなく“行く”という意味も重ねています。
生きるって、一見前向きに聞こえるけれど、
本当は“死へと向かう時間を進むこと”でもあって、
その境界で、それでも「進む」と選んだ人だけが触れられる瞬間があると思っています。
そんな世界が何色なのか、
この歌を通して一緒に感じてもらえたら幸いです。
藤川千愛
●リリース情報
デジタルシングル
TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』EDテーマ
「祈り」
1月7日配信開始
フルアルバム
『半径3メートル』
3月4日発売
CD予約リンク
https://lit.link/hankei3
【初回限定盤（CD＋Blu-ray＋LIVE CD＋52P PHOTO BOOK）】
三方背スリーブケース)
※コロムビアミュージックショップ限定
価格：￥9,000（税込）
品番：CEG-108/10
【初回限定盤（CD+Blu-ray）】
価格：￥6,050（税込）
品番：COZP-2194/5
【通常盤（CD）】
価格：￥3,000（税込）
品番：COCP-42524
＜収録曲＞
「永遠に一回の」 *TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」エンディングテーマ
「祈り」 *TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」エンディングテーマ
「誰も言ってくれないから」
ほか
＜Blu-ray＞
「FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2025 at HULIC HALL TOKYO」より15曲のライブ映像収録
CDアルバム購入者特典
藤川千愛 「半径3メートル」（3/4発売）を対象店舗にてお買い上げの方に、先着で特典をプレゼントします！
特典内容
先着購入者特典内容
タワーレコード全店（オンライン含む）： マルチケース
HMV全店(一部店舗除く) / HMV＆BOOKS online：A4クリアファイル
Amazon：メガジャケ（サイズ：24cm×24cm）
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
アニメイト：未定
応援店： ミニステッカー
※特典絵柄は後日発表いたします。
※一部お取り扱いのない店舗もございます。特典の有無は各店舗までお問い合わせ下さい。
※特典は無くなり次第終了となります。お早目のご予約、お買い求めをお勧めします。
対象商品
2026年3月4日（水）発売
藤川千愛フルアルバム 『半径3メートル』
・初回限定盤（COZP-2194/5）￥6,050 (tax in)
・通常盤（COCP-42524）￥3,000 (tax in)
コロムビアミュージックショップ限定盤 特典
ミニアクリルスタンド
※こちらはコロムビアミュージックショップのみでの取扱商品となります。
※特典絵柄は後日発表いたします。
※各特典はいずれも先着で、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※ご予約いただいたお客様は、商品お受け渡し時のお渡しとなります。
●作品情報
TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」
2026年1月7日(水)よりTOKYOMX、ＢＳ日テレ、ABCテレビ、WOWOW他にて放送開始
Netflixほか各配信サイトにて地上波同時配信
第1話は60分スペシャル放送
TOKYO MX 1月7日(水) 23:30〜 ※初回のみ23:00〜24:00
ＢＳ日テレ 1月14日(水) 25:00〜 ※初回のみ1月13日(火)24:00〜25:00
テレビ北海道 1月7日(水) 25:30〜 ※初回のみ25:00〜26:00
テレビ愛知 1月7日(水) 25:30〜 ※初回のみ25:00〜26:00
TVQ九州放送 1月7日(水) 26:00〜 ※初回のみ25:30〜26:30
ABCテレビ 1月7日(水) 26:45〜 ※初回のみ26:45〜27:45
AT-X 1月8日(木) 22:30〜 ※初回のみ22:00〜23:00 ※初回リピート放送 1月12日(月)10:00〜11:00／1月14日(水)16:00〜17:00
東北放送 1月8日(木) 25:35〜 ※初回のみ26:05〜27:05
WOWOW 1月13日(火) 25:00〜 ※初回のみ1月13日(火)25:00〜26:00 全話無料放送
●ライブ情報
藤川千愛 ライブツアー2026『半径3メートル（仮）』
2026年3月7日（土）｜岡山公演：YEBISUYA PRO
2026年4月12日（日）｜東京公演：飛行船シアター
and More…
※チケット情報、その他公演は続報をお待ちください。
12/13＠東京EX THEATER セットリストプレイリスト公開中
https://ChiaiFujikawa.lnk.to/7thAnniversary_SpecialLive
＜プロフィール＞
藤川千愛 Fujikawa Chiai
1995年6月6日生まれ 岡山県井原市出身
日常の鬱憤や葛藤から恋心までを独自のユニークな視点で歌い、YouTubeの総再生回数は1.5億を超える令和デビューのシンガー。
2018年11月に開催されたアコースティックライブにてデビュー。2019年5月に1stアルバム『ライカ』をリリースすると、iTunesアルバムランキング２位、オリコンデイリーチャート１位、Billboard週間チャート７位に輝き、以降最新アルバム『内の臓が愚痴をこぼすもので』を含む４枚のフルアルバム、3枚のミニアルバムをリリース。
ドラマ『科捜研の女』主題歌やアニメ『盾の勇者の成り上がり』『デジモンアドベンチャー:』『無能なナナ』『マイホームヒーロー』『聖剣学院の魔剣使い』主題歌、千鳥ノブが作詞した西日本豪雨災害への復興ソング『あの日あの時』など話題曲を多数担当する。また2020年には、BUCK-TICKトリビュートアルバムへ参加するなど、エンタメから国内音楽シーンの重鎮まで、さまざまな交わりの中で自身の「歌」を高めている。
©鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会
