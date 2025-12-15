¸ÅÈªÀ±²Æ¡¢Î¥º§È¯É½¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡×2023Ç¯¤Ë·ëº§¡ÚÁ´Ê¸¡Û
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë
¤¤¤Ä¤â±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ìÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î15Æü
¸ÅÈª À±²Æ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÅÈªÀ±²Æ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
¸ÅÈª¤Ï½ñÌÌ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ìÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¡£
¢¡¸ÅÈªÀ±²Æ¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§È¯É½
¸ÅÈª¤Ï1996Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤Ë»¨»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤ÎÂè13²ó¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖOggi¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2012Ç¯4·î¤Ë¤ÏTBS·Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¥É¥ë¡ª¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¡Ê2018¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶µ¾ì¶¡×¡Ê2021¡Ë¡¢Netflix¡¦MBS¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó³°ÅÁ¡¡°Ç¶â¥µ¥¤¥Ï¥é¤µ¤ó¡×¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯2·î14Æü¤Ë¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë
¤¤¤Ä¤â±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ìÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î15Æü
¸ÅÈª À±²Æ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û