県内の高校生が探求活動の成果などを発表する「探Qフェスティバル」が14日、松本市で開かれました。



「日本各地の空き家状況がどんどん増えていって…」



松本市で開かれた「県高校生探Qフェスティバル」です。



今年で3回目となるイベントには県内42校の生徒およそ300人が参加し、日頃の探究活動の成果を発表しました。



白馬高校は空き家をテーマに利活用についてや所有者が分からないといった課題を紹介。また、諏訪清陵高校は歴史好きのメンバーが諏訪地域の戦争遺構について発表しました。





白馬高校の生徒「初めてだったですけれど。緊張して、意外とみんな温かく聞いてくれてうれしかったです」諏訪清陵高校の生徒「本の状態事態当時のものでボロボロのものがあったり（探究活動は）結構苦労しました。けど一歩一歩、真相に向かって行っている感じが面白くも楽しくもあった」別の会場では理数科設置校などによる課題研究発表会も行われました。県教委学びの改革支援課 肥田尚音 指導主事「今後はもっとたくさんの学校が集まって全国にも誇れるような探究の祭典にしていきたい」県教育委員会は「探Qフェスティバル」を通して高校生の多様な能力の育成につなげたいとしています。