その素顔は富山市生まれの23歳。富山大学の学生です。彼女が人気になったきっかけはスイーツ食べ放題のカフェを紹介する1本の動画。20秒程度と短いですが、その中に店の雰囲気やおすすめメニューなど、知りたい情報がぎゅっと詰まっています。見る人が、少しの空き時間でもその店を知ることができるのが人気のわけです。投稿を始めたのは4年前、大学1年生のときでした。インフルエンサー 食いしん坊大学生さん「私も友達と遊ぶとき、インスタグラム参考にしていたんですけど、価格帯が分からなくて。じゃあ私が行ったところをその価格を表示して、いろんな大学生に広めたいなと思って、本格的に始めました」フォロワーは1万7000人を超え、40万回以上再生されている動画もあります。この日は富山市五福にある「韓国酒場ぱぴぷぺ」で撮影です。「今、ジュース、ノンアルでおすすめありますか」「美酢、美酢サワーっていうので、ノンアルにもできるので。今こちらに載っていないのもあるんですけど」「何があるんですか」「アサイーと」「え、アサイーあるんですか？ アサイーほしいです、お願いします」インフルエンサー 食いしん坊大学生さん「最初、初めて来た人って何頼めばいいか分からないと思うので、その店員さんの情報を聞いて、これおすすめだよって言って、第一歩を踏み出しやすくします」近年は、こうした投稿で店を知って訪れる人が増えています。韓国酒場ぱぴぷぺ 平井拓哉店長「お客様同士で、そうやって共有してもらえたりもすごいうれしいですし、そこから広がっていくのもうれしいですし」多くの人に見てもらうため照明や角度などを細かく調整します。撮影を終えると、自宅ですぐに編集に取り掛かります。インフルエンサー 食いしん坊大学生さん「もっと見てみたいって思わせたいので、興味引くやつを最初にしてます」撮影から編集まで全てスマートフォンひとつでこなし、編集時間は、わずか20分。出来上がった動画がこちら。インフルエンサー 食いしん坊大学生さん「一つ一つの動画をカットして、文字入れして、音声入れて組み合わせたら、すごい壮大な映像が作れるじゃないですか。その達成感がめっちゃ好きで、だからほんとに楽しいです」最近は、インフルエンサーとしての活動のほか、イベントの企画をしたり、店舗が投稿するSNSの制作を手伝ったりもしています。そうした活動の原動力になっているのが、ふるさと富山への思いです。インフルエンサー 食いしん坊大学生さん「県外の人も富山に興味持って、旅行にきてくれたりとか移住してくれたらうれしいです。もっと富山が活気あふれるようになってほしいなと思います」食いしん坊大学生さんは自分と同じ若者だけではなく、幅広い世代に今の富山を知ってもらいたいと願って投稿しているということです。