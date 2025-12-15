¡ÚÁ´Ê¸¡Û¸ÅÈªÀ±²Æ¤¬Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡ÄÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×¡¡23Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÈª¤Ï2023Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÈà¤È¤Ê¤é¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆó¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²º¤ä¤«¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¡ÖÂè13²ó¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önicola¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¾ì¶¡×¡¢2018Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¼Ö¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç50Âæ¸ÂÄêÈ¯Çä¤ÎBMW¡ÖM3¡×¤ò¹ØÆþ¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡ÖMT½÷»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¸ÅÈª¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î15Æü¡¡¸ÅÈªÀ±²Æ
¡¡¡þ¸ÅÈª¡¡À±²Æ¡Ê¤Õ¤ë¤Ï¤¿¡¡¤»¤¤¤«¡Ë1996Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£2009Ç¯¡ÖÂè13²ó¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önicola¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¥É¥ë¡×¤Ë¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½Ð±éºî¤ÏFOD¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¾ì¶¡×¡¢2018Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¡¢±Ç²è¡ÖÀÄ²Æ¤¤ß¤ËÎø¤·¤¿30Æü¡×¤Ê¤É¡£
