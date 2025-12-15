サイコミから、「社畜ちゃんと生活改善系ショタ悪魔」など8タイトルのコミックスを順次発売
【拡大画像へ】
Cygamesはマンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品を自社で出版する「サイコミ パブリッシング」として8タイトルの紙書籍を2026年2月27日から発売する。各種取扱い書店及びECサイトにて、12月15日から順次予約受付を開始する。
「社畜ちゃんと生活改善系ショタ悪魔」第1巻
著者：夢鳥八重
定価：946円
発売：2026年2月27日
「仕事から帰ってきて、こんな子が家で待ってたらいいのにな」
限界独身社畜OL・イノリが酔った勢いで召喚したのは、「寿命の半分と引き換えに願いを叶えてやる」と語る、小さな悪魔・メギ。
願いを見つけるまでイノリの家に棲みつくことになったメギだが、これがまさかの家事万能でいつでも元気付けてくれる超癒しでかわいい悪魔だった！“自称”鬼カワ天使のオトギも加わって、イノリの毎日が明るくドタバタしたものに--！？
□第1話試し読み
「暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐」第1巻
著者：木村裕一
定価：946円
発売日：2026年2月27日
この国を世直ししましょう。拳で！！
先王である父親を亡くし、シャイニング王国を引き継いだ姫・コレット。慣れぬ政治に私腹を肥やす大臣、跋扈する悪党…上手くいかないフラストレーションや混沌とした国の闇を払拭する鍵は「セーラー服」！？
セーラー服を纏った姫様が闇夜に棲む悪党をステゴロで成敗する爽快感抜群人情ドラマ、第1巻！
□第1話試し読み
「都市伝説が殺ってくる」第4巻]
著者：米田旦人
定価：946円
発売日：2026年2月27日
自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。
公安■（スミ）課の懐に入って逃げ出す隙を作るべく、
「対奇試験」では「8番扉」に棲む「高鬼」を攻略し、次なる「フィジカル試験」の攻略を模索するが、
一方でヒイズル会の能力者「銀頭の貴婦人（アルミヘッド）」が■課もろとも全滅の未来図を描き--
「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第4巻！
□第1話試し読み
「飛んでけ聖剣」第2巻
著者：ヴィコ
定価：946円
発売日：2026年2月27日
「しいの気持ちはどうしたいと思ってるんだ？」
聖剣を奪おうとしたC級ハンター・しいとパーティーを組むことになったカタギリ。
B級昇格のため「ネビュラエッグ」討伐を目標にするが、
あまりにも高い防御力を切り崩すため「必殺技」を習得することになる。
そんな中、父親の支配を受けていた しいの心境に変化が--？
目指せB級昇格！成り上がり超絶アクション ますます過熱する第2巻！
□第1話試し読み
「要注意彼女 夢見ちゃん」第2巻
著者：豚箱ゑる子
定価：946円
発売日：2026年2月27日
「実は俺～！！！！ 夢見叶と別れました！」
表の顔はクラスのマドンナ、裏の顔は"要注意"な夢見叶と付き合ってしまった根倉。
夢見の異常行動より、時には命の危機に晒されることもあった根倉は、夢見叶と別れたことをついに周囲に宣言する。
根暗な性格からも脱却できた上に、夢見と別れることができて（？）順調だった根倉だが…！？
豚箱ゑる子が贈る病みかわサイコスリラー、第2巻！
□第1話試し読み
「リア小姓」第2巻
著者：羽山まなぶ
定価：946円
発売日：2026年2月27日
殿さまにガチ恋する小姓・暁式は次から次へと邪魔する恋敵と戦っていくが、殿さまが一番大事にしているモノに気づき--。
さらに、殿さまを恨み城に侵入してきた下郡「辛綱」に誘拐されてしまう暁式。しかし、辛綱とその主君の関係にも、何やら大きな問題があるようで…？
暁式は彼らの抱える謎を暴き、そこから抜け出す策をめぐらせるが--。
こじれにこじれた、あはれなメンヘラ小姓のぴえん史劇第2巻！
□第1話試し読み
「ロストエンド」第4巻
原作：岡藤誠 作画：春川やまめ
定価：946円
発売日：2026年2月27日
生き返るまで、死ねない。
何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。
生きた人間を食糧扱いする集落に捕らわれ、同じ境遇の少女とともに逃亡を図るもあえなく失敗。
追い詰められた少女が下した決断が、信一郎をさらなる絶望の深淵に突き落とすことになる--
圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。
□第1話試し読み
「私がわたしを売る理由」第7巻
著者：夏子久
定価：946円
発売日：2026年2月27日
だんだん親しくなっていくシュンと桜子。
一方、シュンへの気持ちの歯止めが利かなくなることを恐れたひろみは別のセラピストを呼ぶことに。
しかしやってきた男は写真と顔が違っており…施術中の様子もおかしい。
「もしかして、挿れたいの？」
想定外の言葉に恐怖を感じ凍り付くひろみ。
なんとか事なきを得るも恐怖が収まらない中、駆けつけてくれたシュンに彼女の思いはどんどん加速して--。
□第1話試し読み