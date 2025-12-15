ことしの明治安田J1リーグの最優秀選手に選ばれた鹿島アントラーズの守護神・早川友基選手が新潟を訪れ中高生と交流しました。



新潟市の北越高校に集まった200人の中学生と高校生。そこに現れたのは鹿島アントラーズのゴールキーパー、早川友基選手です。



〈鹿島アントラーズ 早川友基選手〉

「元気よく、寒いですけどやっていきましょう。よろしくお願いします！」





ことしJ1で優勝した鹿島の守護神として活躍する早川選手。日本代表も経験し、キーパーとしては史上2人目のリーグMVPに選ばれました。この日は基礎的な練習から。早川選手は手本を見せながら丁寧にアドバイス。その後、試合形式の練習では、大きな声でコーチング。自らゴールに立ちプレーする上で大切なことを伝えました。そして、最後には、5人の学生とシュート対決をすることに。その2人目でした。放たれたシュートは、絶妙なコースをつきゴールに吸い込まれます。最後まで全力プレーでアドバイスを続けた早川選手。参加した中高生は憧れのトップ選手との交流に目を輝かせていました。〈参加した高校生〉「プロの世界で活躍しているキーパーから点をとることができて、うれしかったです」「実際にプロで活躍している選手を目の前にして、自分もこうなりたいと思ったのと同時に、このままではまだまだ足りないなと思った日でもあったので、すごくいい経験をさせてもらいました」〈鹿島アントラーズ 早川友基選手〉「みんな技術は高いと思いますし、当時の自分にもっと今やっていることを教えてあげたいなと思いますし、サッカー選手になる可能性を秘めている人もいると思うので、一緒にプロの舞台で戦えたらなと思います」