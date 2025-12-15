毎日のケアで乾燥を防いで潤い肌に♪保湿のための正しい洗顔法！


【イラストで見る】順番が大事！クレンジング剤をまずつけるべき場所って？

朝晩の洗顔や夜のクレンジングをないがしろにしていませんか？　実は肌をもっちりさせるのも、カサカサに乾燥させるのも、洗顔方法しだいなのだそう。皮膚科医・友利先生直伝の洗顔法で、今日から潤う美肌を目指しましょう！

友利新先生


お話を伺ったのは…

▷皮膚科医 友利 新先生

クリニックに勤務するかたわら、テレビ、雑誌などのメディアやSNSを通じて医師としての立場から美容や健康を追究している。YouTubeはチャンネル登録者数約166万人。

■＜クレンジング＞は2〜３分以内にササッと終わらせる

メイクの油を落とすための成分・界面活性剤は必要な皮脂まで落とすため、短時間ですますのが◎。日焼け止めだけでもクレンジングは必須です。

【ポイント】

クレンジング剤を使い分ける

しっかりメイクはオイル、軽いメイクはミルクやクリームタイプを。シートを使うならこすらずに押しあてて。

こすらずに乳化させる

クレンジング剤は肌にのせてぬるま湯でぬらし、乳化させればメイクが落ちます。こすっていいのは鼻だけ。

STEP1　ポイントリムーバーをコットンにのせ目もとにあてる

ポイントリムーバーをコットンにたっぷりのせます。それを目もとにやさしくあててアイメイクを落としましょう。コットンで目もとをこすらないように注意。

クレンジング1　ポイントリムーバーをコットンにのせ目もとにあてる


STEP2　クレンジング剤をTゾーン→ほおの順につける

クレンジング剤を手のひらにのせて両手にのばし、まずおでこと鼻のTゾーンにつけます。手に少しクレンジング剤を足して、ほおや目もとにもつけましょう。

クレンジング2　クレンジング剤をTゾーン→ほおの順につける


STEP3　手をぬるま湯でぬらして肌にあてて乳化させる

両手をぬるま湯でぬらし、Tゾーンを中心に顔全体にやさしくあてて、クレンジング剤を乳化させます。肌が白くなってきたら乳化し、メイク汚れが落ちてきたサイン。

クレンジング3　手をぬるま湯でぬらして肌にあてて乳化させる


STEP4　ぬるぬる感がなくなるまで丁寧にぬるま湯ですすぐ

ぬるぬる感がなくなるまで、ぬるま湯でよくクレンジング剤をすすぎます。特に生え際はクレンジング剤が残りやすいので、鏡で確認しながら念入りに落としましょう。

クレンジング4　ぬるぬる感がなくなるまで丁寧にぬるま湯ですすぐ


STEP5　タオルをやさしくあてて水分を拭き取る

タオルを肌にあてて、やさしく水分を拭き取ります。このとき、ゴシゴシこすらないように注意しましょう。

クレンジング5　タオルをやさしくあてて水分を拭き取る


■＜洗顔＞は20〜30秒でこすらず泡で洗う

洗顔もこすらないことが鉄則。モフモフ泡が汚れを吸着してくれるので、手が肌に触れないようにして、やさしく泡を押すように洗いましょう。

【ポイント】

きめ細かな泡を作って汚れを吸着

洗顔料は100円ショップなどで売っている泡立てネットを使うのがおすすめ。きめ細かな泡が汚れを吸着。

こすらず泡で肌を押すイメージ

たっぷりの泡で肌を押すように洗うのが、乾燥しない正しい洗顔法。くれぐれも肌をこすらないこと。

洗浄時間は20〜30秒

必要な皮脂まで落とさないように、洗浄時間は20〜30秒。短時間で終わらせましょう。

STEP1　泡立てネットでたっぷりと泡を作る

泡立てネット（100円ショップのものでOK）をぬらして洗顔料を泡立てます。手のひらを下に向けてもたれないくらい、きめ細かくてしっかりした泡をたっぷりと。

洗顔1　泡立てネットでたっぷりと泡を作る


STEP2　Tゾーンに泡をのせたら次に顔全体に泡をのせる

片手にのせたたっぷりの泡を皮脂分泌が活発なTゾーンにのせます。次に両手に泡を広げて、顔全体に広げるように、ほおにも泡をのせていきましょう。

洗顔2　Tゾーンに泡をのせたら次に顔全体に泡をのせる


STEP3　手のひらが肌に触れないように泡で顔全体を押す　

泡はのせた瞬間に汚れを吸着してくれるので、こすらずに手のひらで泡を押します。肌に手が触れないように、泡で顔を押しながら汚れを落としましょう。

洗顔3　手のひらが肌に触れないように泡で顔全体を押す


STEP4　ぬるま湯で素早く泡を落とす

ぬるま湯を手にすくって、泡を素早く流します。生え際やあごまわりなど、泡が残りやすいところもキレイに洗い流しましょう。

洗顔4　ぬるま湯で素早く泡を落とす


STEP5　タオルでやさしく押さえる

タオルを肌にあてて、やさしく水分を拭き取ります。

洗顔5　タオルでやさしく押さえる


【乾燥から肌を守る生活習慣とは？】

エアコンの風が直接あたらないようにする

夏でも冬でも、エアコンの風が肌に直接あたると、乾燥しやすくなります。風が直接あたらないように、ファンの向きを変えたり、ボディの場合なら、上着をはおるなどして対策を。

毎日たっぷり水を飲む

体の中の水分が減ると乾燥しやすくなります。特に冬は湿度も下がるので皮膚の水分も枯渇しがち。あまり水分をとっていない人は、意識してたっぷりと水を飲むようにしましょう。

曇っていても日焼け止めを塗る

紫外線は乾燥をひどくして、肌の老化を早める大きな原因の一つです。メイクをしない日も、太陽が出ていない曇りの日もUVクリームを塗って、常に紫外線対策を心がけましょう。

日焼け止めを全顔に塗る量はピース分


UVクリームの全顔量は、ピースした指2本分。多くの人は塗布量が少ないので量に注意して。

＊　＊　＊

時間をかけてじっくり洗顔するのが肌のため…なんて思い込みでした！　潤いを守るためには、クレンジングも洗顔も短時間で、が大原則です。こすらず、すばやく、丁寧に、クレンジング＆洗顔をして、もちもちお肌を目指しましょう。

イラスト／西村オコ　編集協力／山本美和

文＝高梨奈々