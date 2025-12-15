´ÆÆÄ²òÇ¤¤Î¥½¥·¥¨¥À¡¢¸åÇ¤ºÇÍÎÏ¤Ï³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤«¡Ä¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¡õ¥»¥ê¥¨A¤Ç¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î»Ø´ø´±¤¬Éâ¾å
¡¡¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Á°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤ÁªÄê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÀ¯¸¢¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²áÅÏ´ü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î1Ç¯¤ò¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»á¤ËÂ÷¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤òÂ¿¿ô»ØÆ³¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä46ºÐ¤Î²¼¤Ç¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤ëÌÜÏÀ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«Ëë5»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢°ì»þ¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Âè14Àá¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤«¤é3Ï¢ÇÔ¡£12Æü¤ÎÂè16Àá¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢²òÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸åÇ¤ÁªÄê¤À¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤È¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥Ã¥¿»á¤È¤Î¤³¤È¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó»á¤Î²¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿48ºÐ¤Ç¡¢ºòÇ¯11·î¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¸å¼Ô¤Ï¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¥»¥ê¥¨AÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤¬10·î¾å½Üº¢¡Ê¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡Ë¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ´ü¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤È¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥×¥é¥¶»á¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤¿¤Á¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸åÇ¤¸õÊä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¸«²ò¡£¸ò¾Ä¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÆüÃæ¤Ë·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ø1¡Ù¤Î15°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£¿·»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë20Æü¤ÎÂè17Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Þ¤Ç¤Ï¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Æ¥®»á¤¬¡¢»ÃÄêÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡6Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÀ¯¸¢¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²áÅÏ´ü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î1Ç¯¤ò¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»á¤ËÂ÷¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤òÂ¿¿ô»ØÆ³¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä46ºÐ¤Î²¼¤Ç¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤ëÌÜÏÀ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«Ëë5»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢°ì»þ¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Âè14Àá¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤«¤é3Ï¢ÇÔ¡£12Æü¤ÎÂè16Àá¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢²òÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ´ü¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤È¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥×¥é¥¶»á¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤¿¤Á¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸åÇ¤¸õÊä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¸«²ò¡£¸ò¾Ä¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÆüÃæ¤Ë·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ø1¡Ù¤Î15°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£¿·»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë20Æü¤ÎÂè17Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Þ¤Ç¤Ï¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Æ¥®»á¤¬¡¢»ÃÄêÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£