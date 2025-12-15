Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÆó¤ÎÏÓ¤ä´ßÍ¥ÂÀ¤Î¿¿¤Ã²«¿§¤ÊÈ±¿§¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ªNumber_i¿·³ã¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£¡Ö´ß¤¯¤ó¤Þ¤¿È±¿§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤óÏÓÂÀ¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛNumber_i¿·³ã¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
Number_i¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.II¡Ê¡ÖII¡×¤Ï¥íー¥Þ¿ô»ú¡Ö2¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡Ù¥Ä¥¢ー¤Î¿·³ã¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Number_i¤Ï¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç12·î13Æü¡¢14Æü¤ÎÆóÆü´Ö3¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÆóÆüÌÜ¤ÎÌë¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¿¿¤Ã²«¿§¤ÎÈ±¿§¤ò¤·¤¿´ßÍ¥ÂÀ¤È¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ÇÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ýー¥º¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ýー¥º¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢Ê¿Ìî¤ÎÏÓ¤Î¥à¥¥à¥¶ñ¹ç¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ß¤¯¤ó¤Þ¤¿È±¿§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤óÏÓÂÀ¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£