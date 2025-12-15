本日の【株主優待】情報 (15日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (15日 発表分)



12月15日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■特別優待 ――――――――――――



ミガロホールディングス <5535> [東証Ｐ] 決算月【3月】 12/15発表

26年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1万円分を贈呈する。DX推進事業の収益性向上を受けた株主還元策で、今回限りの実施。



■拡充／変更 ―――――――――――



ニッソウ <1444> [東証Ｇ] 決算月【7月】 12/15発表

保有期間「100株以上300株未満」の区分を新設し、保有期間に応じて1000～2000円分のQUOカードを年2回贈呈する。300株以上の株主にはQUOカードに加え、従来の株主優待ポイントを併せて付与する。



北の達人コーポレーション <2930> [東証Ｐ] 決算月【2月】 12/15発表

26年2月末基準日の株主優待は、100株以上保有者に26年夏発売予定のソフトピール導入美容液「ヨイピール」（定価7370円）1個、3000円金券1枚（1年以上保有で2枚）を贈呈する。



ストレージ王 <2997> [東証Ｇ] 決算月【1月】 12/15発表

優待品をQUOカードからデジタルギフトに変更する。



梅の花グループ <7604> [東証Ｓ] 決算月【4月】 12/15発表

新株主優待制度を導入。26年5月1日以降の新規株主は100株以上で10％割引優待証、200株以上で20％割引優待証を贈呈し、500株以上保有の株主には優待券（保有株数に応じて年間4000～1万円）を追加する。なお、26年4月30日以前の既存株主は現行の20％割引優待証の権利を継続し、500株以上保有の株主には優待券を追加で贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ <3047> [福証Ｑ] 決算月【12月】 12/15発表（場中）

24年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。





株探ニュース

