「脅されてるの…」義母が周囲に言いふらす！両家の顔合わせで“非常識”と罵られた実父が激昂！【作者に聞く】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「義母が強烈すぎる」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。実は、そんな人気作の内容はすべて、Ameba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験だというから驚きだ。今回は、壮絶な人生を生き抜いてきた原作者のかづさんと、迫力ある作画で本作の魅力をさらに引き出している、漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)先生のお2人に話を伺った。
原作者のかづさんが、本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」の出版を家族に知らせた際、夫の第一声は「で？印税はいくら？」というものだったそう。さらに、「夫は収入を管理する気満々で、簿記の資格まで取ったほどウキウキでした」と振り返る。本の内容については、「あんたとババへの悪口三昧と罵詈雑言」と事前に伝えていたため大筋は理解しているものの、旦那さん自身は本を読んではいないという。また、息子さんは「全部聞いてたのと一緒やったね」と喜び、嫁さんの実家にも伝わり皆が祝福してくれたそうだ。
また、漫画担当である赤星さんの周囲でも、「義母の信じられない言動に友人たちは憤っていました」と大きな反響があったそうだ。さらに、「なんで離婚しないの!!」と、かづさんの代わりに憤ってくれる人も多かったという。
かづさんは「人生のなかで今が一番若い。明日のために今日があります。人を変えるのは難しいからこそ、未来の自分のために成長してほしい」と語る。そして、タイトルになぞらえ、「人生のクエストに挑むには装備をレベルアップさせ、アイテムを補充し、魔法を覚え…ときには宿屋で休むことも忘れずに勇者になっていただきたいと思っています。義母クエストが、悩めるあなたの『転ばぬ先の杖』になれたらうれしいです」と読者へ思いを寄せた。
どんな困難にもひるまず立ち向かうかづさんの姿に、きっと勇気をもらえるはず。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
