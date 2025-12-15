¸ÅÈªÀ±²Æ¡¢Î¥º§Êó¹ð¡¡2Ç¯10¥ö·îÁ°¤Ë·ëº§È¯É½¤â¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡Ä¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£2023Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§Åö½é¤Ï¡ÄÉ×¤È¤Î¹ûµ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÈªÀ±²Æ
¡¡¸ÅÈª¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸ÅÈª¤Ï1996Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¡ØÂè13²ó¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønicola¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡ØViVi¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2012Ç¯TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¥É¥ë¡Ù¤Ë¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯2·î14Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î15Æü
¸ÅÈªÀ±²Æ
