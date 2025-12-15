俳優の間宮祥太朗（32）が14日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。年下女優への接し方について明かす場面があった。

MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに千葉県市原市をドライブ。コーヒー好きな間宮を連れて、自家焙煎のコーヒーを扱うカフェを最初に訪れた。

満島から「ヒロインの人がちょっと下とか増えてきたじゃない?どう?」と年下の共演者との関係性を聞かれた間宮。「上だと“うっす”みたいな感じのノリでというか」としたうえで、「年下のヒロインとかに嫌われたら目も当てられないじゃないですか」と語った。

「森七菜とラブストーリーやった時に、なんかのタイミングで森七菜がガチャガチャをやってて、ガチャガチャが好きでみたいな」と女優・森七菜がガチャガチャにハマっていることを聞き、「現場にガチャガチャを差し入れして、みんなでやるじゃん。中身なくなったら、また次のやつ入れて」と撮影現場に差し入れとしてガチャガチャを投入したことを明かした。

満島は「やってるね〜」と感心。しかし、間宮は「もしかしたら向こうも好きとは言ったけど、急にガチャガチャ入れられて、若中年を喜ばすために“あ、楽しいです！”をやられた可能性もあるよね」と自虐した。

3人は大笑い。兼近は「俺らもやるもんね」と語ると、満島も「分かる分かる分かる」とその対応について苦笑していた。