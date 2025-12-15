伊東市長選に再挑戦の田久保氏3倍差で落選、カメラ前に姿見せず…学歴詐称めぐる公選法違反などの捜査も焦点に

静岡・伊東市の田久保眞紀前市長が学歴詐称問題を巡って失職したのに伴い、14日に投開票が行われた市長選挙。

田久保氏も出馬しましたが、落選しました。

田久保前市長は落選決定後、カメラの前に姿を見せていません。

田久保前市長の学歴詐称問題を発端に行われた今回の伊東市長選挙には、過去最多となる9人が立候補。

田久保前市長も再選を目指しました。

しかし、選挙戦では激しい逆風にさらされました。

一方で、支援者には感謝の思いを「ごめんなさい。私のことを信じて応援してくれる、本当にありがたいです。ありがとうございます」と伝えていました。

選挙戦最終日には、支援者から熱い田久保コールが上がりました。

田久保前市長：

どんな結果が出るかは本当にね、あす、ふたを開けてみないと分からないけども、これで勝ち上がったら伝説です。

しかし、勝って伝説となることはありませんでした。

投開票の結果、元市議で新人の杉本憲也氏が初当選。

田久保氏は、杉本氏に3倍以上の差をつけられ敗れました。

選挙結果の判明後、田久保氏は報道陣の取材に応じる約束でしたが、日付が変わってもカメラの前に姿を見せることはありませんでした。

陣営関係者によりますと、田久保氏は「きょうは行きたくない」と話していたということです。

そうした対応を、伊東市民はどう受け止めているのでしょうか。

伊東市民からは「正直言って、ちゃんと顔を出して質問に答えるとかやってほしかった」「今までの対応を見てたらそうなるかな。そこまで期待してなかった」という声が聞かれました。

田久保氏は午前4時過ぎにSNSを更新。

支援者向けのコメントとして、「改めてまた皆さんとお話できる場を作りたいと思っています」とつづりました。