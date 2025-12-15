お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、自身が初大会審査員を務めた13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」について言及。当日訪れた観客に三たび、ツッコミを入れた。

粗品は「THE W」の初審査員で強烈な存在感を示した。大会前の番組公式Xの動画では「レベルが低すぎる」「日テレが血の海になったらすみません」などとコメント。実際の審査でも「正直1秒も面白くなかった」「日テレが集めた今日の客の勘が悪すぎて、あんまウケてなかったのが、まずかわいそう」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」などと辛口で語り、話題になった。

生放送終了後には、自身のYouTubeチャンネルで補足の解説動画をノーカットで1時間26分の長尺でもアップ。その中でも「1個、誤算は日テレの客すぎて。俺が長い審査を始めた時とか。俺がちょっと過激なことを言った時にザワッとすること。受けちゃう、みたいな。俺が冗談で言ってるみたいになって。その熱量が最後までなかなか伝わらんし、俺が最初、自分を茶化してまうと、真剣なお笑いの審査、お笑い大好きで、お笑いのことを教えてあげてるのに、それがでけへんと思ったから、最初だけキリッといかせてもらいました」と語っていた。

「THE W」から一夜明けた14日に「1人賛否」の動画を収録。その中で「その日、何回も言いましたけど、日テレの客が、俺が長いことしゃべればしゃべるほど、とか。辛辣（しんらつ）なことを言うタイミングでちょっとクスクスって笑ったり。だから俺がボケてるみたいになって、いやいや本気で言ってるからっていうね。冷笑系。ちょっと寂しかった」と語った。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。動画内の「ただぁ！」は鉄板フレーズとして定着している。