¸ÅÈªÀ±²Æ¡¡Î¥º§È¯É½¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ìÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×23Ç¯£²·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢23Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤ÎÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ìÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤º¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸ÅÈª¤Ï¡¢23Ç¯2·î14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±10·î¤Ë½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ó¤Ó¤°¤é¡¡¸ÅÈªÀ±²Æ¡×¡ÊÊÌºýViVi¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢É×¤ËÁ°Æü22Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤É¤É¤É¥¨¥í¤¤¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£