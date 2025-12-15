【ZARAの黒】が40・50代にドンピシャ！ 大人が狙いたい「上品バッグ」

冬コーデの格上げを狙うなら、品があって大人っぽい【ZARA（ザラ）】の黒バッグをチェック。ふわふわのフェイクファーバッグや、華やかな刺繍入りのバッグなど、個性的でおしゃれなアイテムが豊富に揃っています。40・50代の装いにもしっかりとフィットしてくれそうな上品さにも注目のバッグを、冬のお出かけに連れて行って。

レザー調で大人っぽい薄型バッグ

【ZARA】「エンボス加工フラップクロスボディバッグ」\4,390（税込）

エンボス加工を施した、薄型のクロスボディバッグ。レザー調のおしゃれな素材感が高見えし、コーディネートに洗練された印象をプラスしてくれそうです。同じ素材のクロスボディストラップと、ゴールドのチェーンストラップが付いているので、その日の着こなしや気分に合わせて持ち方を変えるのもよさそう。

きれいめコーデを格上げする上品バッグ

【ZARA】「フェイクパール付きミニファブリックバッグ」\5,990（税込）

ツイードのような品のあるファブリックと、つややかなフェイクパール付きのストラップ型チャームが女性らしい、黒のミニバッグ。フェイクパールが高見えするので、きれいめな着こなしの日やおしゃれに気合が入る年末年始のイベントなど、デイリー使いだけでなく特別な日のお出かけにも幅広く対応できそうです。こちらも取り外し可能なショルダーストラップ付き。

ふわふわフェイクファーの主役級バッグ

【ZARA】「フェイクファーメタリックハンドルミニバッグ」\6,590（税込）

ふわふわとした毛足の長いフェイクファーを使った、ころんとしたシルエットのミニバッグ。太めのメタルハンドルで辛口な印象に仕上がっていて、モードな着こなしにもぴったりハマりそうです。クラッチバッグのようにして持ったり、付属のショルダーストラップを付けて肩掛けしたりと持ち方を変えられるのもポイント。コーディネートに冬らしさを足したいときに頼れる、季節感たっぷりのバッグです。

刺繍デザインの華やかミニバッグ

【ZARA】「刺繍入りシティバッグ」\9,990（税込）

ベルベット調の生地に大胆なフラワー刺繍を施した、リッチな見た目のシティバッグ。やわらかそうで冬らしい生地感と、ビーズを取り入れた華やかな刺繍の組み合わせは、上品な冬コーデによく似合いそうです。ぱっと目を引く華やかさがあるので、シンプルなコーディネートのアクセントにもぴったり。こちらには細身のチェーンストラップが付属しています。

