息子のために塾探し！ 私「算数が少し苦手で、、、」正直に状況を伝えるも → 講師の返事に絶句

ネットで欲しいものを探す際、口コミを参考にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

筆者の友人・M子も、息子の塾探しの中で口コミの良いところを選び、問い合わせをしてみたのですが――。

口コミの良い塾へ問い合わせたところ意外な返答が……

その後もいくつかの塾に問い合わせ、見学や体験授業を受けるなどした結果、一番息子に合う塾を見つけることができ、無事に決まったそうです。

人によって感じ方はさまざまなので、ネットの口コミを鵜呑みにすることが、必ずしも正しいとは限らないのだと気づかされた出来事でした。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。