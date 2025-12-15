「大大大当たり」キターーッッ♡【ファミマ】の「もちもちスイーツ」に注目！

【ファミリーマート】から、もちもちとした食感がクセになりそうな新作スイーツが登場。今回は、パクっと手軽に食べやすい一口ドーナツと、お茶請けにぴったりなどら焼きをご紹介します。見た目はシンプルながらも、その食感と味わいの虜になるかも。店舗で見つけたらぜひカゴINしてみて。

パクっと食べやすいひとくちドーナツ

ファミマの人気スイーツ「モッチ 生ドーナツ」からカスタードホイップ入りが登場しました。パクっと食べやすい「もちっと食感ミニボールドーナツ」（公式サイトより）で、周りにはシュガーがたっぷり。3つ入っているので、作業の合間や小腹がすいたときにつまめるのがうれしいポイント。

手頃な価格とサイズがうれしい

ふんわりとした素朴なドーナツ生地の中には、カスタードホイップが入っています。@sujiemonさんによると「とろふわのカスタードはやさしい甘さ」「シンプルなのにリッチな味わい」とのこと。価格は\198（税込）。気になる人は早めにチェックして。

もちもち感が病みつきになりそう！ つぶあん & ホイップどら焼き

もちもち生地のどら焼きが人気ですが、ファミマからも新登場。「もっちもち バターどら焼き」です。もちもち生地の秘密は山芋と米粉。薄めの生地なので、重くならずに食べ進められそうです。どら焼き生地でサンドされているのは、北海道産小豆を使ったつぶあんとバター風味のホイップクリーム。緑茶ともコーヒーとも好相性かも。

クセになるおいしさ

@sujiemonさんは「つぶあんの旨味、バターのコクが最高」と絶賛。\191（税込）と手頃な価格なので、ちょっとした差し入れにもいいかも。世代を問わずおいしく食べられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A