ドームなどで男女2人が刃物で刺された事件で、逮捕された男が、包丁以外に殺虫剤などのスプレー缶も持っていたことが分かりました。



この事件は14日夕方、福岡市中央区のみずほPayPayドームと、その隣の商業施設で、男女2人が男に刃物で刺されたものです。



男性は重傷、女性は軽傷で、いずれも命に別条はありません。

男は現場から逃走していましたが、15日未明、現場から10キロほど離れた福岡県春日市で緊急逮捕されました。





男性に対する 殺人未遂 の疑いで逮捕されたのは、 福岡県 糸島市の無職、山口直也容疑者（30）です。警察の調べに対し、「エレベーターホールにいたら、被害者の男性に『なぜそこにいる』という趣旨のことを言われたので、刺し殺そうと思い、包丁で刺した」などと話し、容疑を認めています。また、山口容疑者は女性を刺したこともほのめかしているということです。

警察によりますと、被害に遭った男性は、商業施設に事務所を置くアイドルグループHKT48の運営スタッフで、山口容疑者はそのイベントの常連客でした。



山口容疑者は、逮捕時に包丁を2本と殺虫剤などのスプレー缶を3本持っていて、警察は計画的に事件を起こした可能性もあるとみて、動機などについて詳しく調べています。