Hey！ Say！ JUMP、新ドラマ『50分間の恋人』主題歌を担当 伊野尾慧「グループとして久しぶりに王道ど真ん中なラブソング」
伊野尾慧と松本穂香がダブル主演する2026年1月18日スタートのドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の主題歌が、Hey！ Say！ JUMPの新曲「ハニカミ」が決まった。
【写真】伊野尾慧×松本穂香『50分間の恋人』恋の始まりを感じさせるメインビジュアル
本作は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。
主題歌となったHey！ Say！ JUMPの36作目のシングルとなる新曲「ハニカミ」は、春の風にそよぐようなきらめく音の数々と、片想いのエネルギーを感じるリリックが特徴の、片想い“エナジー”ラブソング。グループの真髄でもあるアイドルとしての王道ラブソングでありながら、誰もがまっすぐに応援したくなる“恋が持つパワー”が込められている。
晴流や菜帆のように、日々を戦いながら不器用に人を愛していく人々の背中を押すような楽曲となっており、耳に残るメロディーとキャッチーなフレーズで、思わず口ずさみたくなる楽曲に仕上がっている。
伊野尾は「自分が主演するドラマの主題歌を、Hey！ Say！ JUMPが担当させていただけるのはすごく嬉しいです」と喜びの声を。
「“王道なラブソング”になっていると思います！ 楽曲づくりでは、僕も制作チームとやり取りさせていただきました。サビの歌詞を『韻をふむなど、より耳に残る印象的な歌詞にしていただけたら嬉しい』とお願いして、『ハニカミ』というワードをいただきました。歌詞では『ハニカミ』を『Honey Coming』と表現する遊び心や『甘い淡い恋してる』など聞き心地がいい言葉も出てきます。イントロも『ドキドキ、ワクワクするようなイントロになるといいな』とアレンジのご相談をさせていただきました」と楽曲のこだわりを明かした。
そして「Hey！ Say！ JUMPも18年経つので楽曲の幅も広がっていますが、久しぶりに王道ど真ん中なラブソングをグループでやりたい！と思い、『ハニカミ』に決まりました。ぜひ、『ハニカミ』と『50分間の恋人』両方一緒に楽しんでいただけたらと思います」とメッセージをおくった。
さらに主題歌入りの最新予告映像が完成。晴流と菜帆に立ちはだかる恋の障壁＆ライバル登場？など、新カット満載の映像になっている。最新予告映像は、TVer番組ページや、各SNSにて公開中だ。
ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて2026年1月18日より毎週日曜22時15分放送。
