石井杏奈×上田竜也『聖ラブサバイバーズ』に佐津川愛美、山谷花純、浜中文一ら出演決定！
石井杏奈が主演し、上田竜也が共演する2026年1月7日スタートのドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系／毎週水曜24時30分）より、メインビジュアルが解禁。佐津川愛美、山谷花純、浜中文一らの出演も発表された。
【写真】佐津川愛美、山谷花純、増子敦貴、浜中文一らが『聖ラブサバイバーズ』追加キャストに！
原作は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』など、数々の話題作を生み出してきたひうらさとるによる同名作。講談社とpixivが共同で運営する少女・女性向けマンガアプリ「Palcy」にて連載された、恋愛・結婚・セックスといった悩みを抱える多くの女性から共感を集めた大人のラブコメディーだ。
本作では、アラサー女子＆男子が抱える悩みや葛藤、欲望に真正面から向き合い、自分に正直に生きることの意義をリアルに描く。結婚というハッピー“エンド”のその先にある、“愛”と“性”の冒険譚（たん）となっている。
大好きな推しと結婚したのに“セックスゼロ”の新婚生活に悩む主人公・相澤ハル役に石井杏奈、人気バンド・サフラジェットシティのベース担当であり、ハルの夫・王子和弘おうじかずひろ役に上田竜也。
そして、ハルの友人である既婚で子持ちのヘアメーク・松岡冬実役を佐津川愛美、同じくハルの友人で、外資系企業で働く桐山秋菜役を山谷花純が演じる。
さらに、ハルと王子を取り巻く登場人物に個性豊かなキャストが大集結。
女性用風俗の元セラピストで現在はデリバリー配達員として働く漆原夏生役を演じるのは、「GENIC」増子敦貴。冬実の夫・松岡俊樹役に浜中文一。
そして女性用風俗「恵比寿ボーイズ倶楽部」のセラピスト・ナオキ役に、佐伯大地。ハルの仕事仲間である渋谷啓斗役に、藤堂日向が決定。冬実がメークを担当する舞台に出演している2.5次元俳優・風早翔太をメンズグループ「ONSENSE」としてデビューも果たした宇佐卓真。元モデルで今はママインフルエンサーとして活躍する王子の元カノ・小谷慧子を中別府葵が演じる。
さらに、王子が所属するバンド「サフラジェットシティ」のギターボーカル・鈴木洋一役に鳥羽潤、キーボード・田中陸役に鈴之助。秋菜のセフレからストーカーになる近藤正則役に横山涼が決定した。
このたび、本作のメインビジュアルが完成。
幸せな結婚式のシーンかと思いきや…なんと全員の顔にすすの跡があり、それぞれが抱える悩みや葛藤、欲望に奮闘し、ハッピーエンドのその先に待ち受けるサバイバル感を連想させるメインビジュアルに仕上がっている。初々しくも幸せに満ちあふれた新婚姿のハルと王子はもちろんのこと、ハル、冬実、秋菜の女性トリオの結束感も見どころだ。
ドラマ『聖ラブサバイバーズ』は、テレビ東京系にて2026年1月7日より毎週水曜24時30分放送。
佐津川愛美、山谷花純、増子敦貴、浜中文一、佐伯大地、藤堂日向、宇佐卓真、中別府葵のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐津川愛美／松岡冬実役
理想の夫婦と見られている冬実ですが、心の中には言えない本音も抱えています。本作では、女性たちが持つ悩みや欲望に、それぞれのキャストが役を通してまっすぐ向き合っています。揺れながらも勇気を出して前に進む姿が、観てくださる方の気持ちに寄り添い、「自分を大切にする」想いに繋がってくれたら嬉しいです。思わず画面にコメントしたくなるようなシーンもたくさん登場します。ぜひお楽しみください。
■山谷花純／桐山秋菜役
桐山秋菜役を演じさせて頂くことになりました。同性からみてとても気持ちのいいサッパリとした女性です。心と体をごちゃ混ぜにするのが苦手という彼女が女風でナオキと出会い翻弄されながらも新しく芽生えた価値観と向き合い成長していく姿をお届けできたらなと思います。よろしくお願いします。
■増子敦貴／漆原夏生役
俗に言う“悪い男”という魅力が詰まった人物です。ハルが抑制していた部分を掻き乱し、止まっていた時計の針が動き出すきっかけを担う重要なポジションです！ 彼の一挙手一投足にご注目ください。
■浜中文一／松岡俊樹役
松岡冬実の夫、松岡俊樹を演じます浜中文一です。モラルがない夫をやります。夫婦関係とは多種多様だとは思いますが松岡家の日常を丁寧に演じていけたらなと思います。少しでもご覧いただいている方々に楽しんでもらえるように演じたいと思います。是非楽しみにしていてください。
■佐伯大地／ナオキ役
この度、ナオキという役を演じます。これまでにない役柄で、撮影に苦戦しながら精一杯演じました。令和の現代の共感と、心の癒やしに必ずやなるドラマになっておりますので、聖ラバの世界を皆様どうぞお楽しみください。
■藤堂日向／渋谷啓斗
この度、渋谷啓斗を演じさせていただくことになりました。登場する人物たちは皆、純粋で、悩み揺れながらたくさんの選択をしていきます。渋谷もまたその1人です。彼の心の揺れに自分もなるべく沿い、どのように選択していくのか、観てくださる方々に彼の想いが少しでも伝わるように真心込めて演じたいと思います。どうぞ皆様、聖ラバをお楽しみに！
■宇佐卓真／風早翔太役
風早翔太役を演じさせていただきます、宇佐卓真です。初めての挑戦になる作品のジャンルだったので難しいシーンもありましたが、純粋な風早翔太君を届けられたらと思います。仕事と恋の間で揺れ動く翔太の想いを、ぜひ見届けていただけたら嬉しいです。
■中別府葵／小谷慧子役
15年ぶりにひうら先生の作品に参加させてもらうことになり、とっても嬉しいです。今回頂いた小谷慧子役は元モデルで男児の母と、自分との共通点が多く勝手に運命を感じています。ドラマの内容は刺激的で子どもにはちょっと早いので、寝静まったあとにこっそり楽しみたいと思います。
【写真】佐津川愛美、山谷花純、増子敦貴、浜中文一らが『聖ラブサバイバーズ』追加キャストに！
原作は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』など、数々の話題作を生み出してきたひうらさとるによる同名作。講談社とpixivが共同で運営する少女・女性向けマンガアプリ「Palcy」にて連載された、恋愛・結婚・セックスといった悩みを抱える多くの女性から共感を集めた大人のラブコメディーだ。
大好きな推しと結婚したのに“セックスゼロ”の新婚生活に悩む主人公・相澤ハル役に石井杏奈、人気バンド・サフラジェットシティのベース担当であり、ハルの夫・王子和弘おうじかずひろ役に上田竜也。
そして、ハルの友人である既婚で子持ちのヘアメーク・松岡冬実役を佐津川愛美、同じくハルの友人で、外資系企業で働く桐山秋菜役を山谷花純が演じる。
さらに、ハルと王子を取り巻く登場人物に個性豊かなキャストが大集結。
女性用風俗の元セラピストで現在はデリバリー配達員として働く漆原夏生役を演じるのは、「GENIC」増子敦貴。冬実の夫・松岡俊樹役に浜中文一。
そして女性用風俗「恵比寿ボーイズ倶楽部」のセラピスト・ナオキ役に、佐伯大地。ハルの仕事仲間である渋谷啓斗役に、藤堂日向が決定。冬実がメークを担当する舞台に出演している2.5次元俳優・風早翔太をメンズグループ「ONSENSE」としてデビューも果たした宇佐卓真。元モデルで今はママインフルエンサーとして活躍する王子の元カノ・小谷慧子を中別府葵が演じる。
さらに、王子が所属するバンド「サフラジェットシティ」のギターボーカル・鈴木洋一役に鳥羽潤、キーボード・田中陸役に鈴之助。秋菜のセフレからストーカーになる近藤正則役に横山涼が決定した。
このたび、本作のメインビジュアルが完成。
幸せな結婚式のシーンかと思いきや…なんと全員の顔にすすの跡があり、それぞれが抱える悩みや葛藤、欲望に奮闘し、ハッピーエンドのその先に待ち受けるサバイバル感を連想させるメインビジュアルに仕上がっている。初々しくも幸せに満ちあふれた新婚姿のハルと王子はもちろんのこと、ハル、冬実、秋菜の女性トリオの結束感も見どころだ。
ドラマ『聖ラブサバイバーズ』は、テレビ東京系にて2026年1月7日より毎週水曜24時30分放送。
佐津川愛美、山谷花純、増子敦貴、浜中文一、佐伯大地、藤堂日向、宇佐卓真、中別府葵のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐津川愛美／松岡冬実役
理想の夫婦と見られている冬実ですが、心の中には言えない本音も抱えています。本作では、女性たちが持つ悩みや欲望に、それぞれのキャストが役を通してまっすぐ向き合っています。揺れながらも勇気を出して前に進む姿が、観てくださる方の気持ちに寄り添い、「自分を大切にする」想いに繋がってくれたら嬉しいです。思わず画面にコメントしたくなるようなシーンもたくさん登場します。ぜひお楽しみください。
■山谷花純／桐山秋菜役
桐山秋菜役を演じさせて頂くことになりました。同性からみてとても気持ちのいいサッパリとした女性です。心と体をごちゃ混ぜにするのが苦手という彼女が女風でナオキと出会い翻弄されながらも新しく芽生えた価値観と向き合い成長していく姿をお届けできたらなと思います。よろしくお願いします。
■増子敦貴／漆原夏生役
俗に言う“悪い男”という魅力が詰まった人物です。ハルが抑制していた部分を掻き乱し、止まっていた時計の針が動き出すきっかけを担う重要なポジションです！ 彼の一挙手一投足にご注目ください。
■浜中文一／松岡俊樹役
松岡冬実の夫、松岡俊樹を演じます浜中文一です。モラルがない夫をやります。夫婦関係とは多種多様だとは思いますが松岡家の日常を丁寧に演じていけたらなと思います。少しでもご覧いただいている方々に楽しんでもらえるように演じたいと思います。是非楽しみにしていてください。
■佐伯大地／ナオキ役
この度、ナオキという役を演じます。これまでにない役柄で、撮影に苦戦しながら精一杯演じました。令和の現代の共感と、心の癒やしに必ずやなるドラマになっておりますので、聖ラバの世界を皆様どうぞお楽しみください。
■藤堂日向／渋谷啓斗
この度、渋谷啓斗を演じさせていただくことになりました。登場する人物たちは皆、純粋で、悩み揺れながらたくさんの選択をしていきます。渋谷もまたその1人です。彼の心の揺れに自分もなるべく沿い、どのように選択していくのか、観てくださる方々に彼の想いが少しでも伝わるように真心込めて演じたいと思います。どうぞ皆様、聖ラバをお楽しみに！
■宇佐卓真／風早翔太役
風早翔太役を演じさせていただきます、宇佐卓真です。初めての挑戦になる作品のジャンルだったので難しいシーンもありましたが、純粋な風早翔太君を届けられたらと思います。仕事と恋の間で揺れ動く翔太の想いを、ぜひ見届けていただけたら嬉しいです。
■中別府葵／小谷慧子役
15年ぶりにひうら先生の作品に参加させてもらうことになり、とっても嬉しいです。今回頂いた小谷慧子役は元モデルで男児の母と、自分との共通点が多く勝手に運命を感じています。ドラマの内容は刺激的で子どもにはちょっと早いので、寝静まったあとにこっそり楽しみたいと思います。