田畑議員の無断・架空での党員登録問題が判明したのは、支援企業の関係者が田畑議員から告げられた、と明らかにしたのがきっかけでした。この関係者はおとといの説明をどう聞いたのでしょうか。



田畑議員

「平成27年当時、私が親族と面談した際に、統制拡大の必要性を話したところ、親族から A社の関係者と話をし、入党者を募ること、その党費は親族が支払う申し出がございました」



これに対し、かつて電話で田畑議員から口裏合わせを求められたとしているA社の関係者は。





「自分のついた嘘に、今更何も言えないということなのだろう。作った筋書きを上書きするのかなという気持ちはあったけれど、市連に謝罪して、次につなげたいというそれだけなんだろう」田畑議員「結果として、親族や親にも責任をなすりつけたような印象を世間に与えてしまったことは、まことに深く反省するものでございます。富山の発展のため、国会議員としての職責をしっかり果たしたい、そういう思いでございます」こうした発言に対し、A社の関係者は。「自民党には別の候補を立てると決めたなら、早く次の候補者を選んで先に進んでほしい」田畑議員は、聞き取りに対し自らの説明責任が十分に果たされたとは思っていないとしながらも、新たな証拠や事実を示すことはありませんでした。田畑議員の説明は、KNBWEBでノーカットで全体を公開しています。