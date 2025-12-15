自民党は、今後（自民党の衆議院富山１区の候補者選考に）どう対応していくのでしょうか。



富山市連は今月18日の会合（常任総務会）で所属議員の意見をまとめたうえで、21日に各校下支部の幹部らによる会合（支部長幹事長会議）で、富山市連としての「総意」をまとめる考えです。



富山市連はすでに、田畑議員以外の候補者選考に入っていますよね。



聞き取りの出席者からは「党本部の指示でやっていることで、この聞き取りで市連の判断が変わることはない」という意見があり、「田畑議員以外の候補者を選ぶ」という決定は覆らないとみられます。





しかし、これまでにも田畑議員の地元・呉羽地区などの支持者が「田畑議員を引き続き選ぶべき」と強く反発していましたね。はい、今月21日の会合は紛糾する可能性もあります。そして地元でまとめた総意は、県連の宮本幹事長が党本部に伝える予定です。ただ、自民党の候補者選考は現職優先であり、公認を決める権限は党本部にあることから、党本部が地元の総意を汲んで、どう判断するのかが焦点となります。議員の中には「党本部が私たちの決定をひっくり返すようなら党から離れる」という思いを持つ人もいます。党本部の選対副委員長の立場で聞き取りをした橘議員は「納得感」という言葉を繰り返して使っていました。地元でまとめた「総意」が、候補者選考に反映されるのかがポイントになりそうですね。