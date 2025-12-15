ÅÄÈªµÄ°÷¤È¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦ÉÙ»³»ÔÏ¢¤È¤Î¹Â¤ÏËä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
ÅÄÈªµÄ°÷¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¼èºà¤·¤¿¿ÀÎÓµ¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤Ï¸ÀÍÕ¤ÏÃúÇ«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ç¡¢¼«¤é¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤Ï¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤È¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦ÉÙ»³»ÔÏ¢¤È¤Î¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»ÔÏ¢ Æ£°æÂçÊå»ÙÉôÄ¹
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤Î¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÄÈª¤µ¤ó¤Î¿´¤Î»×¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¼ÁÌä¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»ÔµÄ¡¢¸©µÄ¤Î³§¤µ¤óÊý¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±¸©Ï¢ µÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢³§¤µ¤óÊý¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡¢¼«¤é¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤âºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»Ô²ñµÄ°÷¤Î³§¤µ¤óÊý¤Î¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ§¿¡¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êº£Æü¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¼Áµ¿±þÅú¤ÇÅÄÈªµÄ°÷¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÎÁ°¤Î»ÙÉôÄ¹¡¢ÃæÀîÃé¾¼¸©µÄ¤Ç¤¹¡£
ÃæÀîÃé¾¼¸©µÄ
¡Ö»ä¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¾ïÇ¤¸ÜÌä²òÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼º£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¸©Ï¢¤È¤«»ÔÏ¢¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤à¤·¤íµÕ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬Ãæ¿´¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
º£²ó¤ÎÀâÌÀ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤â¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡£
ÃæÀîÃé¾¼¸©µÄ
¡ÖÌá¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÞËÜÉô¤ÎÁªµóÂÐºöÉû°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿µÌµÄ°÷¤Ï¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¤ÏÅú¤¨¤º¡¢ÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÎÁí°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Ç¯Æâ¤ËÅÞËÜÉô¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
µÌµÄ°÷
¡ÖÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ÆÁí°Õ¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë·Á¤ÇºÇ¸å·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¤³¤Î1Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¸©µÄ¡¦»ÔµÄ¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î´Ö¤Î¸ÀÆ°¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£