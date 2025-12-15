ニューストップ > ライフ総合ニュース > うちの王様にはどうしても抗えない【第334話】「ちゃんとしてる」 うちの王様にはどうしても抗えない【第334話】「ちゃんとしてる」 うちの王様にはどうしても抗えない【第334話】「ちゃんとしてる」 2025年12月15日 19時30分 わんちゃんホンポ リンクをコピーする みんなの感想は？ こたつには一人で入らないけど、布団には一人でずんずん入っていくバンビ。 でも人が入っている時は、必ずその人の許可をとります。中の人が入れてくれなければ入りません。まぁしつこく入れてアピールはするんですけどね。 寒くなってきて、こたつにも布団にもバンビが入ってくる季節。一緒に入ってくれるので、可愛くてめっちゃ楽しいです！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 17歳の老犬が亡くなる数時間前→苦しそうな中、名前を呼びながら撫でたら…『まさかの行動』に涙腺崩壊「最期だから…」「泣いた」と68万再生 車内から『看板に吠えていた』大型犬→窓を開けてみた結果…まさかのリアクションがたまらないと話題「可愛すぎて無理」「体大きいのに…ｗｗ」 生後60日の赤ちゃん犬と7歳の大型犬→一緒に成長した結果…尊すぎる『90日後の光景』が110万再生「可愛すぎる」「ずっと見ていたい」