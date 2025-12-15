パパさんとママさんがインフルエンザで寝込んだら、ワンコが心配して寄り添ってくれて…？愛と優しさを感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破しています。

【動画：インフルエンザで『パパとママが寝込んだ』結果→犬がそばに寄り添ってくれて…愛を感じる『看病』】

インフルエンザでパパとママが寝込んだら…

Instagramアカウント「kawaii_vish」に投稿されたのは、パパさんとママさんがインフルエンザでダウンしてしまった時のミニチュアダックスフンド「ビッシュ」ちゃんの様子です。先に体調を崩して寝込んだのはパパさんでした。ビッシュちゃんはパパさんの様子がいつもと違うことがわかるようで、心配そうなお顔をしていたとか。

そしてパパさんのそばでお座りしたりお腹の上に乗ったりしながら、ずっと見守っていてくれたといいます。「癒してあげるから、早く元気になって」とばかりに、お手々を握らせてくれる場面も。

心配して寄り添ってくれるワンコ

その後、ママさんもインフルエンザを発症し、元気なのはビッシュちゃんだけになってしまいました。ビッシュちゃんはママさんを労わるようにお顔をペロペロ舐めたり、「温めてあげるね」とばかりにお腹の上に乗っていたり、ワンコなりの方法で一生懸命看病してくれたそうです。

もちろんママさんだけでなく、回復途中のパパさんのケアも続けます。パパさんが癒しを求めてぎゅっと抱きしめると、ビッシュちゃんは「好きなだけモフるがよい」というように黙って受け止めてくれたとか。

ワンコの愛と優しさにほっこり

ママさんもパパさんも体調が回復するまではしんどい日々が続いたようですが、ビッシュちゃんが心配して優しく寄り添ってくれたことは、とても嬉しかったとのこと。ビッシュちゃんの愛と優しさに溢れた行動は、ママさんとパパさんに元気を与え、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しい」「犬は本当に賢いですね」「可愛い。癒されるお顔」といったコメントが寄せられています。

ビッシュちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kawaii_vish」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kawaii_vish」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。