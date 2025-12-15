お散歩だと思ってたら動物病院に着いてしまったわんこの反応が話題です。

この投稿は記事執筆時点で118万7000回再生を突破し、「分かった瞬間の引き返し早すぎw」「無駄な抵抗可愛い」「気づくの遅すぎて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お散歩だ！』とウキウキのポメラニアン→行き先が『病院』と気付いた瞬間に…】

ウキウキのポメラニアン

TikTokアカウント「opome_komugikun」の投稿主さんは、『こむぎ』くんというポメラニアンと暮らしています。この日、こむぎくんはお散歩に出かけました。お散歩が大好きなこむぎくんは、ルンルンで道を歩いていたといいます。時折、投稿主さんを振り返って「楽しいね！」とアイコンタクト。

しかし、ある場所に辿り着くと、こむぎくんの反応は一変します。足を踏み入れたのは、なにやら見覚えのあるタイル…。実は、この日の予定は動物病院だったのです。今までのさまざまな記憶が一気に蘇ったのでしょうか。少し困惑した様子だったこむぎくんは、慌てて反対側へと身をひるがえしました。

気が付いて逃亡を図る！？

「ここ動物病院じゃん！！」そんな怒りの声が聞こえてきそうなほど、力いっぱいリードを引っ張るこむぎくん。逃亡を図ろうとするこむぎくんに、投稿主さんも思わず笑ってしまったとか。

しかし、いくらこむぎくんのフルパワーでも、やっぱり小さなポメラニアンです。投稿主さんの引く力に勝てず、その場でジタバタと空回りするだけになってしまいました。この日は注射の予定だったとのこと。きっと、帰りの逃げ足も速いのでしょうね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「病院着いた瞬間から急に筋肉量増えた気がする」「こんなに分かりやすいんだ」「可愛くて笑ってしまいました」など沢山の反響がありました。

パパに通せんぼ

こむぎくんは、パパのことが大好き。ある日、こむぎくんは、扉の前で二本足で立ち上がっていたといいます。

実は、パパが外出するのではないかと不安になってしまった様子。扉の外に出られないよう、仁王立ちで通せんぼをしていたのでした。

あまりに可愛い抵抗に、パパもこむぎくんに釘付け…♡実際にはこの日は出かける予定はなかったそうで、こむぎくんと仲良く過ごしたことでしょう！

TikTokアカウント「opome_komugikun」には、こむぎくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「opome_komugikun」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。