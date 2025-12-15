千賀健永「一番これが良かった」ベスコス選出！透明感を実感した愛用の洗顔料

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【年間ベスコス】千賀健永の2025年ベストコスメ！1年間で本当に良かったスキンケアだけ集めました』の動画を投稿。様々な2025年のベストコスメを紹介してくれました！

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■洗顔アイテム

動画内に登場したのはこちら！

est/クラリファイイング ジェル ウォッシュ 税込4,950円（公式サイトより）

古い角質を洗い流し、肌を明るく見せてくれるジェル洗顔料！

千賀さんは「ジェル洗顔の中で僕、一番これが良かったなって」とこちらを紹介しながらコメント。

選出の理由についても「肌にも優しくて、しっかりと洗浄力も感じられるような洗顔」「肌の透明感がすごく感じられるなって思った」と肌負担や効果のバランスを評価していました。

また、実際に手の甲で試しながら「肌と手の間にしっかりと膜を作ってくれるので、摩擦なんかも防いでくれたりするので、肌にすごく優しいなって」と優しく洗顔ができるとも語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらベストコスメを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。