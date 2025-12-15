KabuK Styleは、旅行サブスクリプションサービス「HafH（ハフ）」は、累計宿泊数80万泊突破を記念したキャンペーンを12月15日午後5時から2026年1月31日まで開催する。

新規会員登録が通常の最大80％割引となる、初月3,240円となる。500コインの積立設定時の金額で、500コイン以上の場合には一律で12,960円を割り引く。300コイン以上の積立を継続すると、2〜4か月目まで毎月ボーナスコインを50コイン付与する。

既存会員も対象の「選べる往復空旅ガチャ」には、新たに海外路線が追加となる。韓国、台湾、タイ、シンガポール、フィリピンの5つのエリアから、行き先や日程を自身で選択できる。当選確率は海外が10％、国内が15％。

ガチャに必要なチケットは、新規会員登録もしくは500コイン（16,960円）の購入ごとに獲得できるほか、招待リンクのSNSシェアで当選確率1％の「おためしガチャ」にチャレンジできる。

ハフでは、毎月コインを積立購入し、130か国1,900都市以上の宿泊施設約1万施設への宿泊や、日本航空（JAL）の国内線航空券に交換ができる。継続月数が長いほどランクが上がり、宿泊に必要なコインが少なくなる。