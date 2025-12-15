来年の年賀状の受け付けが15日から始まり、長崎市の郵便局ではイベントが開かれました

「年賀状じまい」などで発行枚数が減少する中、文具店で今年の年賀状事情を聞きました。

（園児）

「届けよう年賀状を。届けよう大好きな人へ」

保育園の園児らが参加したのは、来年の年賀状の受け付け開始をPRするイベントです。

家族らに宛てた思いのこもった年賀状を、専用のポストに投かんしました。

Q 誰にあげるの？

（園児）

「パパの妹。お花屋さんを頑張ってくれた気持ち(を書いた)」

（園児）

「保育園の先生(に書いた)。かわの先生、いつも大好き」

メールやSNSの普及などで進む「年賀状離れ」。

年賀はがきの発行枚数は,、去年より約3割少ない7億5000万枚となっていて、

元日の年賀状の配達数も、長崎中央郵便局管内では44万通と23万通ほど減少する見込みです。

日本郵便では、年賀状とともにギフトを贈ることができる商品を去年から販売するなど需要の回復を狙います。

一方、1000点以上の年賀状関連グッズをそろえる長崎市の文具店では…

（冷川アナウンサー）

「新年のお祝いや干支のスタンプなど定番の年賀状作成グッズが並ぶ中、こちらには年賀状じまい用のはがきも用意されている」

去年は「年賀状じまい」を伝える商品についての問い合わせが多かったものの今年は少なかったといいます。

（石丸文行堂 平口 淳子 副店長）

「年賀状じまいはしたけれど、また何人かには書いてみようかなと思うお客様もいる」

年賀状を用意するものの出し続けることについて、迷う人の声も聞かれました。

(客）

「今年は(出す枚数が)少なくなった。10～15枚を考えている。年賀状でしかつながっていない人たちも多い。

（Q.年賀状じまいは考えていない？）

「考えているが、それ(年賀状じまいのシール)を貼るのはさみしいかなと思う」

(客）

「一応やめていたが、特定の人からずっと来るから、出してあげないと」

(客）

「年賀状をやめますというのを5～6年前に(伝えた)。だけどやっぱり出してくれる方は出してくれる。だから電話。声も聞けるしその方がいいかなと思う」

（長崎中央郵便局郵便部 丸山 周作 副部長）

「年に1回だけの現物で来るような温かさをアピールしていきたい。心がつながるような取り組みとして年賀状をアピールしていきたい」

郵便局では、年賀状を元日に配送するために25日までの投かんを呼びかけています。