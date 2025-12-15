俳優の妻夫木聡(45)が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(日曜後9・00)が14日、最終回を迎えた。最終回にふわさしい豪華ゲストが次々に登場。矢作芳人調教師(64)、坂井瑠星騎手（28）も出演した。

矢作芳人厩舎の公式X（旧ツイッター）では「『ザ・ロイヤルファミリー』感動的なフィナーレでした 最終回、調教師もチラッと出演させていただきました 皆さん、素敵な方たちばかりでした」とつづり、坂井騎手との2ショットを投稿。

「チラッと」と書いてはあるが、ドラマでは、坂井騎手に向けて「馬信じて乗ってこいよ」と声を掛ける印象的なシーンもあった。

また、DJ YAHAGIも自身のXで「最終話に父が出てました。まさかのすぎる」と、場面写真を添えて報告した。

DJ YAHAGIは競馬タレントとしても活動しており、自身のインスタグラムのプロフィルには「My father is No.1 horse trainer.」と紹介している。

この投稿に「ま、まさかのw」「ご子息 DJだったんですね」「矢作さんお子さんいたんだと初めて知った」「スペシャルゲストでしたね」「矢作先生まで出演されていてビックリしました」「チラッとどころじゃないですよ 存在感抜群でした！！「先生が出た瞬間ソファーからずり落ちましたよ」などの声が寄せられていた。