「you nailed it」の意味は？「釘を打った！」ではないです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「you nailed it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「完璧だったよ」「すっごくうまくいったね」でした！
「you nailed it」は、相手のパフォーマンスや結果が想像以上によかったときなんかに、「最高だった！」「大成功！」というニュアンスで使われます。
「Good job」よりテンション高めで、「今のは本当にすごかった！」と、全力でほめたいときに使ってみましょう。
「Your presentation was amazing. You nailed it!」
（今日のプレゼン、本当にすごかったよ。完璧だった！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部