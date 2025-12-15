「you nailed it」の意味は？「釘を打った！」ではないです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「完璧だったよ」「すっごくうまくいったね」でした！

「you nailed it」は、相手のパフォーマンスや結果が想像以上によかったときなんかに、「最高だった！」「大成功！」というニュアンスで使われます。

「Good job」よりテンション高めで、「今のは本当にすごかった！」と、全力でほめたいときに使ってみましょう。

「Your presentation was amazing. You nailed it!」

（今日のプレゼン、本当にすごかったよ。完璧だった！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。