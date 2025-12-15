タカノフルーツパーラーの冬名物♡苺尽くしのショートケーキが登場

冬になると恋しくなる、苺たっぷりのショートケーキ。タカノフルーツパーラーから、毎年心待ちにされている冬の名物「苺のダブルショートケーキ」が今年も登場します。苺を主役にした贅沢な仕立てと、美しさと食べやすさを兼ね備えたフォルムは、特別なティータイムにぴったり。果実専門店ならではのこだわりが詰まった一皿で、冬のご褒美時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡

苺を丸ごと味わう贅沢構成

「苺のダブルショートケーキ」は、苺の層を二段に重ねた迫力ある仕立てが魅力。苺はあえてスライスせず、丸ごと敷き詰めることで、断面にも華やかさと存在感を演出しています。

ごろっと入った果肉は食べ応えがあり、このボリュームでも最後まで苺の美味しさを堪能できます。

紀ノ国屋で楽しむ冬のワイン時間♡おうちワインパーティ特集

倒れにくい美しい台形カット

ショートケーキでは珍しい台形カットも、このケーキならではの特長。安定感のある形を追求することで、見た目の美しさと食べやすさを両立しています。

苺とクリーム、スポンジのバランスが整い、ひと口ごとに満足感が広がるのも嬉しいポイントです。

店舗限定で楽しむ冬の一皿

価格：2,750円(税込)(本体価格2,500円)

今年は新宿本店、JR名古屋髙島屋店、川越丸広店の3店舗で順次提供。店舗ごとに提供期間や販売日が異なり、数量限定の日もあるため、訪れる前のチェックがおすすめです。コーヒーまたは紅茶付きで、ゆったりとしたカフェタイムを楽しめます。

※コーヒーまたは紅茶付

【ご提供期間】

■新宿本店12/20(土)～※2月終了予定

■JR名古屋髙島屋店12月～3月の期間中、毎月13.14.15日の販売※限定20個／日

■川越丸広店1/22(木)・2/22(日)・3/22(日)※限定10個／日

※1～3月のショートケーキの日限定販売

※ご提供時期は店舗により異なります。

冬だけの苺時間を楽しんで

苺を主役に据えた「苺のダブルショートケーキ」は、タカノフルーツパーラーならではの冬の楽しみ。

果実の美味しさを最大限に引き出した贅沢な一皿は、自分へのご褒美にも、大切な人とのひとときにもぴったりです。

限られた店舗と期間でしか味わえない特別感とともに、この季節だけの苺時間を心ゆくまで堪能してみてください♡