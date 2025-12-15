日本ハム・清水優心捕手が１５日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で契約更改交渉に臨み、４００万減の２０００万円でサインした（金額は推定）。

今季はプロ１１年目で初めて１軍出場なし。「１軍の戦力になれませんでしたし、苦しい１年になった。一番は技術的なところでしっくりくるところが一つもなかった」と振り返った。イースタン・リーグでは５７試合出場で打率・２３８、２本塁打、１７打点の成績。「今までのことをちょっと一回捨てて、新たなこと、いろんなことに挑戦していきたい」と決意を口にした。

捕手のポジション争いでは田宮に続く存在として、大卒２年目の進藤も出場機会を増やした。一方でベテランの伏見は阪神に移籍。清水は「来年３０歳なので。経験は若い子よりはしていると思うんで、若い子といろいろ話しながらやれたら」と自らの強みに触れ「１軍で１試合でも多く出られればいい。来年、優勝するピースになれればいい」と巻き返しを誓った。

今オフも来年１月に阪神・梅野の自主トレに参加予定。「阪神も優勝されていますし、いろいろとまだ勉強することはたくさんある。練習をしながら、食事をしながらいろんな話をさせてもらって、一つでも勉強して帰って来たい」と向上を期した。

日本ハムはこれで全ての選手との契約更改を完了した。