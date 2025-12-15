青森県で震度6強の地震が起きてから1週間。きょうの青森は、寒さは厳しいものの、晴れ間が見えました。

「一番の被害が、あの上ですね」

高柳光希キャスター

「あれですか。煙突の部分が折れて、落ちそうな感じになっていますけど」

Nスタが青森県八戸市にあるビジネスホテルを訪ねたのは、地震から2日後。深刻な被害を受けていました。きょう、現場に行くと…

高柳キャスター

「まだ残ってますね」

パンション アットホームイン八戸 東野陽子さん

「地震のときのままで。風が強かったり、雪が降ったりしたけど、今はもってくれているんですけど」

東野陽子さん

「（Q.修繕のメドは？）立っていないですね。今はとにかく、外の煙突のことが先で。まだ、こちらの方は業者にも見てもらっていない状態です」

「96室」あるうち、現在は「66室」まで利用可能な状態になっているものの、予約の半分がキャンセルになったということです。

東野陽子さん

「もう本当にどうしたらいいのか。今、頭の中はそれだけでいっぱいです。とにかく修繕費をどのように工面していけばいいのかが、今、営業していく上で、営業していっていいのかも悩んでいます」

こちらの神社では、地震で鳥居が倒れてしまいました。

高柳キャスター

「先週月曜に起きた地震の影響で、この八坂神社の鳥居が倒れていたんですが、現在はこちらに片付けられています」

境内には、いまだ地震の爪痕が残っています。

長者山新羅神社 禰宜 柳川泰孝さん

「何とも言えないですけど、（復旧までは）数年はかかるかなと思います」