おととい、立山町の住宅地に出没したクマの姿を、KNBのカメラがとらえました。木に登ったクマを捕獲するまで4時間がかかりました。クマは冬眠の時期に入っても出没が続いていて、県などは注意を呼びかけています。長谷川記者がお伝えします。



「木に登ってきた」

「見えます？」

「見えた」



羽柴泉カメラマン

「今、木の上に子グマの姿が見えました」



木の上を歩くクマ。おととい午後、立山町下田でその姿をとらえました。





「マツの木の上、登ってます」「上登っとる？」クマが登っていたのは、住宅の敷地にある高さ10メートルはある木。町は緊急銃猟をしようとしますが、人の生活圏で行う際は、撃った弾が外れた場合、どこにいくか分からない空に向かって銃を撃つことはできません。そこで町の職員や猟友会は空気銃や花火などを使い、あの手この手でクマを木の下へ導こうとします。膠着状態が続く中、3時間が経過した午後3時ごろには、消防の高所作業車が現場に到着。ホースで水をかけてクマを木から下ろそうと試みます。羽柴カメラマン「今、放水されてクマが移動しました」そして安全が確保されたとして、立山町の舟橋町長は午後4時すぎに緊急銃猟を許可。そして。「麻酔銃、当たった」依頼を受けた、県自然博物園ねいの里の職員が、午後4時10分に麻酔銃を撃ってクマは捕獲され、その後、駆除されました。立山町で緊急銃猟の許可が出されたのは2例目で、駆除は初めてです。地元の人「あっちこっち出てるから、いつ出ても不思議じゃないんでしょうね。おなか減ってるのかね。もう食べるカキも無いしね」県内では12月に入ってからも、クマの出没が30件に達していて、過去10年の12月1か月間をすでに上回っています。今月4日には、富山市で新聞配達中の夫婦がクマに襲われてけがをしていて、警戒が続いています。本来なら冬眠する時期に入ってもクマの出没が続いています。今後も注意してください。