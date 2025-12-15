立山町でクマ緊急銃猟 捕獲まで４時間 おととい
おととい、立山町の住宅地に出没したクマの姿を、KNBのカメラがとらえました。木に登ったクマを捕獲するまで4時間がかかりました。クマは冬眠の時期に入っても出没が続いていて、県などは注意を呼びかけています。長谷川記者がお伝えします。
「木に登ってきた」
「見えます？」
「見えた」
羽柴泉カメラマン
「今、木の上に子グマの姿が見えました」
木の上を歩くクマ。おととい午後、立山町下田でその姿をとらえました。
「上登っとる？」
クマが登っていたのは、住宅の敷地にある高さ10メートルはある木。
町は緊急銃猟をしようとしますが、人の生活圏で行う際は、撃った弾が外れた場合、どこにいくか分からない空に向かって銃を撃つことはできません。そこで町の職員や猟友会は空気銃や花火などを使い、あの手この手でクマを木の下へ導こうとします。
膠着状態が続く中、3時間が経過した午後3時ごろには、消防の高所作業車が現場に到着。ホースで水をかけてクマを木から下ろそうと試みます。
羽柴カメラマン
「今、放水されてクマが移動しました」
そして安全が確保されたとして、立山町の舟橋町長は午後4時すぎに緊急銃猟を許可。そして。
「麻酔銃、当たった」
依頼を受けた、県自然博物園ねいの里の職員が、午後4時10分に麻酔銃を撃ってクマは捕獲され、その後、駆除されました。
立山町で緊急銃猟の許可が出されたのは2例目で、駆除は初めてです。
地元の人
「あっちこっち出てるから、いつ出ても不思議じゃないんでしょうね。おなか減ってるのかね。もう食べるカキも無いしね」
県内では12月に入ってからも、クマの出没が30件に達していて、過去10年の12月1か月間をすでに上回っています。今月4日には、富山市で新聞配達中の夫婦がクマに襲われてけがをしていて、警戒が続いています。
本来なら冬眠する時期に入ってもクマの出没が続いています。今後も注意してください。