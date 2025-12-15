11月、韓国ベーグルのテイクアウト専門店の新店舗が東京・池袋にオープンしました。

【写真で見る】“もちもち”で“むちむち”な食感 韓国ベーグル

やわらかく、もちもち！ 韓国のベーグル

15日、都内の店に行ってみると…オープン前から既に行列ができていました。

30代

「『韓国のベーグル』と聞き、めずらしいかなと思って」



10代

「TikTokで見て『おいしそう』と話して来ました」

11月にオープンした「AREUM BAGEL」。店内にはカラフルなベーグルが勢ぞろい！生地のなかに濃厚なチョコレートが入ったものや、お惣菜風の明太子チーズなど、11種類販売されています。





そして、この韓国ベーグルの一番の特長は…

AREUM BAGELマネージャー 安部滉介さん

「やわらかい『もちもち食感』が一番の特長」

こだわりの”もちもち食感”です。



水分を多く含んだ生地を使い、発酵時間や焼き上げの時間を細かく調整することで、“もちもち”で“むちむち”な食感を作り上げているといいます。

韓国のベーグルには穴がないワケ

出水麻衣キャスター:

韓国のベーグルは穴が小さめ、もしくはほぼ無いそうです。

SNS映えを重視していて、具材を挟むなど縦長で映えるように、また具材をぎっしり詰めたいということで穴が無いようです。



井上貴博キャスター:

穴があると具材がなかなかうまく詰め込めないからか。



出水キャスター:

よく考えられていますよね。

今年、日本で流行った韓国グルメには、ジャガイモのフィリングが入った「カムジャパン」、クロワッサンをギュッと平べったくしたような「クルンジ」などがあります。



食トレンドに詳しい渥美まいこさんは「ドーナツブームからの流れで今年は特に韓国パンが注目された」といいます。



また、「ミナリ」という「セリ」を使ったサムギョプサルも流行ったということです。