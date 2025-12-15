「今年は韓国パンが注目された」“映え”を重視し穴がない？“もちもち”食感の韓国ベーグルが人気【Nスタ解説】
11月、韓国ベーグルのテイクアウト専門店の新店舗が東京・池袋にオープンしました。
【写真で見る】“もちもち”で“むちむち”な食感 韓国ベーグル
やわらかく、もちもち！ 韓国のベーグル
15日、都内の店に行ってみると…オープン前から既に行列ができていました。
30代
「『韓国のベーグル』と聞き、めずらしいかなと思って」
10代
「TikTokで見て『おいしそう』と話して来ました」
11月にオープンした「AREUM BAGEL」。店内にはカラフルなベーグルが勢ぞろい！生地のなかに濃厚なチョコレートが入ったものや、お惣菜風の明太子チーズなど、11種類販売されています。
AREUM BAGELマネージャー 安部滉介さん
「やわらかい『もちもち食感』が一番の特長」
こだわりの”もちもち食感”です。
水分を多く含んだ生地を使い、発酵時間や焼き上げの時間を細かく調整することで、“もちもち”で“むちむち”な食感を作り上げているといいます。
韓国のベーグルには穴がないワケ
出水麻衣キャスター:
韓国のベーグルは穴が小さめ、もしくはほぼ無いそうです。
SNS映えを重視していて、具材を挟むなど縦長で映えるように、また具材をぎっしり詰めたいということで穴が無いようです。
井上貴博キャスター:
穴があると具材がなかなかうまく詰め込めないからか。
出水キャスター:
よく考えられていますよね。
今年、日本で流行った韓国グルメには、ジャガイモのフィリングが入った「カムジャパン」、クロワッサンをギュッと平べったくしたような「クルンジ」などがあります。
食トレンドに詳しい渥美まいこさんは「ドーナツブームからの流れで今年は特に韓国パンが注目された」といいます。
また、「ミナリ」という「セリ」を使ったサムギョプサルも流行ったということです。