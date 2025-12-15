Ｊリーグは１５日、６０クラブの代表選手が一堂に会する「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」を「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のクライマックスとして、来年６月１３日に国立競技場で開催すると発表した。Ｊリーグオールスターは、２００９年にＫリーグ選抜と戦ったＪリーグ選抜以来、１７年ぶりの復活となる。

オールスターチームは、明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの６つの地域グループごとに構成。１ＤＡＹトーナメント方式で全７試合が実施される。Ｊ１「ＥＡＳＴ」「ＷＥＳＴ」オールスターのそれぞれ２チームはシード扱いで準決勝から参加。前後半なしの１試合３０分制で、３位・５位決定戦は２０分制が予定されている。

出場選手の選考方法は、スタジアム来場者やＤＡＺＮ視聴者などによるファン・サポーター投票。投票は毎週実施される。さらに各地域のベストイレブンより選出。最終的に人数・ポジションバランスを考慮して、Ｊリーグ推薦での追加選出も予定されている。監督もファン投票で選出される。各チームのスカッドは約３０人、計２００人程度の参加見込みだという。また、６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に出場する選手は、同大会に出場できない。

都内で記者会見を開いたＪリーグの小野伸二特任理事は「みんなが集まってやるかつ、Ｊ２とＪ３の混合チームが生まれる。これまでにないオールスターになると思う」と目を輝かせ、中村憲剛特任理事も「それぞれのカテゴリーでモチベーションがある。すごく面白い試合になる」と声を弾ませた。