元宝塚歌劇団星組トップで女優湖月わたる、同じく元星組トップの柚希礼音が15日、東京・よみうり大手町ホールで、舞台「マイ フレンド ジキル」（16〜22日、同ホールほか）の公開通し稽古を行った。

語りとダンスが融合した作品で、退団後初共演する2人。湖月は「19年ぶりに一緒に作品作りをしました。まったくブランクを感じない関係性、空気感でした」とし、柚希は「毎日が幸せ。2人でいっぱい話しながら作り上げることができました。感激のかたまりです」と稽古を振り返った。

19年ぶりの共演で互いに感じたことを聞かれると、柚希は「わたるさんは19年経っても変わらずこうだったってことがたくさんありました。お稽古場には一番にいらっしゃって、最後まで残って、復習をされて、全スタッフさんにお声がけをされて空気をつくっていく。今もこういうふうに舞台作りされているんだと感激しました」と目を輝かせた。

湖月は、柚希に対し「こんなに近くに一緒にずっといることはなかったんですが、想像していた通り一生懸命で、分かるまで突き進む。体作りにもストイック。そういう姿を見て、頑張り続けて今があるんだなと実感しました」と話した。

27〜29日は大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティでも上演。