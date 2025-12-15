老後に住みたい「宮崎県の自治体」ランキング！ 2位「日南市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかで時間に追われないスローライフへの憧れを持つ人は少なくありません。美しい景色と歴史的な魅力を持つ街並みは、日々の散策や趣味の時間に彩りを添えてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4日、全国20〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「宮崎県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「美味しい果物をたくさん食べられそうなので」（40代男性／兵庫県）、「南国の気候で暖かく過ごしやすいので老後に暮らすのに良さそう」（40代男性／岩手県）、「海を見ながらゆっくり過ごしたいです」（40代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬でも暖かく、雪がほぼ降らない 温暖な気候。 寒さのストレスが少なく、関節や体力面の負担も軽くなります」（50代男性／東京都）、「温暖な気候で日照時間が長く、海が近くにあるため健康的で穏やかに暮らせそうだから」（20代女性／長崎県）、「インフラが整っていて気候が良くて安心」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：日南市／41票宮崎県南部に位置する日南市は、温暖な気候と美しい海岸線が魅力の都市です。特に、飫肥（おび）の古い城下町の風情や海沿いのリゾート的な雰囲気が、老後のゆったりとした生活を送りたいという人々に支持されました。
1位：宮崎市／132票宮崎県の県庁所在地である宮崎市が、圧倒的な支持を集めて1位となりました。温暖な気候に恵まれ、日向灘の海と緑豊かな山に囲まれた美しい景観が特徴です。県の中心地として医療、商業、交通の利便性が高く、リゾート的な雰囲気の中で安心して暮らせる点が、老後の住まいとして最も支持を集めました。
