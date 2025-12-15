好き&行ってみたい「千葉県のイルミネーション」ランキング！ 2位「東京ディズニーランド」、1位は？
クリスマスや年末を控え、家族や友人、大切な人と特別な時間を過ごしたいと考えるホリデーシーズンとなりました。夜空を彩る壮大な光の芸術は、思い出をさらに輝かせ、心に残る一夜を演出してくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「千葉県のイルミネーション2025」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クリスマス時期のディズニーランドに行ったことがないので行ってみたいから」（40代女性／埼玉県）、「世代を超えて楽しめる夢の世界だから」（30代女性／埼玉県）、「冬のディズニーが1番すきです…！どこいってもイルミネーションで明るくキラキラしててすきです」（10代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「イルミネーションはもちろん、クリスマスの装飾も可愛くてワクワクするから」（30代女性／山梨県）、「ディズニークリスマスがやっぱり一番好きなので！」（30代女性／千葉県）、「ディズニーとクリスマスの音楽を聴きながらクリスマスの装飾をされたパークを歩きたい」（20代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「千葉県のイルミネーション2025」ランキングの結果をご紹介します。
2位：東京ディズニーリゾート（R）のクリスマス（東京ディズニーランド）／62票浦安市にある「東京ディズニーランド」が2位にランクインしました。毎年恒例のこのイベントでは、パーク全体がクリスマスムードに包まれ、パークのエントランスを抜けた先にあるワールドバザールの中央にあるクリスマスツリーや、各テーマランドの装飾がゲストを迎えます。パレードやショーもクリスマス仕様になり、華やかなエンターテイメントが魅力です。夢と魔法の国で、特別なクリスマスの体験ができるため、幅広い世代から絶大な支持を集めています。
回答者からは「クリスマス時期のディズニーランドに行ったことがないので行ってみたいから」（40代女性／埼玉県）、「世代を超えて楽しめる夢の世界だから」（30代女性／埼玉県）、「冬のディズニーが1番すきです…！どこいってもイルミネーションで明るくキラキラしててすきです」（10代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：東京ディズニーリゾート（R）のクリスマス（東京ディズニーシー）／71票1位に輝いたのは、「東京ディズニーシー」でした。港をテーマにしたこのパークでは、水上ショーやアメリカンウォーターフロントの巨大ツリーなど、異国情緒あふれるロマンチックなクリスマスの世界が広がります。特に夜のイルミネーションは、パークの美しい景観と相まって、幻想的な雰囲気を演出します。大人も楽しめる洗練されたイベントが多く、デートスポットとしても人気が高く、僅差で2位の東京ディズニーランドを上回る結果となりました。
回答者からは「イルミネーションはもちろん、クリスマスの装飾も可愛くてワクワクするから」（30代女性／山梨県）、「ディズニークリスマスがやっぱり一番好きなので！」（30代女性／千葉県）、「ディズニーとクリスマスの音楽を聴きながらクリスマスの装飾をされたパークを歩きたい」（20代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)