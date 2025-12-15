「ほんと美男だわ二人とも」中川翔子、双子息子の最新ショットにファン歓喜！「キュンキュンしてます」
タレントの中川翔子さんは12月15日、自身のInstagramを更新。近況を報告し、さまざまな写真を公開しました。
【写真】「ほんと美男だわ二人とも」
ファンからは「ほんと美男だわ二人とも」「イケメン確定」「むちむち可愛いです」「寝顔が天使」「キュンキュンしてます」「いったいどんな子になるんでしょうね」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「寝顔が天使」中川さんは「55万人！ありがとうございます」と、Instagramのフォロワーが55万人を突破したことを報告。また「双子 よく眠るようになってかわいいです お兄ちゃん6270g 弟くん5405g 育ってます」と、双子の息子たちの成長や「すごくラザニアがおいしいお店に出会えました！」と、お気に入りの店を見つけたことなども明かしています。さらに、息子たちのソロショットやツーショット、中川さんのソロショットなど、20枚の写真や画像も載せました。
「お顔もハッキリしてきましたね！」13日の投稿では、双子の息子たちとのスリーショットを公開した中川さん。ファンからは「すくすく成長してますね」「お顔もハッキリしてきましたね！」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
