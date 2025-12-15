「スペシャルフレンダピック」ボーマンダ（メガボーマンダ）

　「ファミリーマート」は、12月16日（火）〜12月29日（月）の期間、パンを購入で『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを、全国の店舗で実施する。

■対象のパンを3個購入でもらえる

　今回実施されるのは、対象のパンを3個購入で「スペシャルフレンダピック」の「ボーマンダ（メガボーマンダ）」と「メタグロス（メガメタグロス）」のいずれか1個がもらえる期間限定のキャンペーン。

　それぞれ描き下ろしイラストがデザインされており、『ポケモンフレンダ』にセットすると、ポケモンがゲームに登場。さらに、ゲーム内のミニゲームをプレイして成功すると「メガシンカ」した強い姿で遊ぶことができる。

　なお、『ポケモンフレンダ』はポケモンとバトルをして、ポケモンを捕まえ、筐体から配出される「フレンダピック」を集める最新のキッズアミューズメントマシン。2024年7月11日（木）より全国のアミューズメント施設やゲームセンターなどで稼動を開始した。