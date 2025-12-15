¡Ö¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¾×·â¤ÎàÂà¼ÒÊó¹ðá¼ò¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¤¡¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤ÇÎÞ¤¬¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤À¤· ¿ÍÀ¸¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤·
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ(TNC)¤Îº´Æ£ÍÎ¤¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÆÍÁ³¤ÎÂà¼Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂç¼òµ¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¾¡Éé¡Û¶¥ÇÏ¥¢¥Ê¡¢À¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¤ËÂç´¶·ã¡ÄÇ÷¤ëÍÇÏµÇ°¤É¤¦¤Ê¤ë⁉㊙½ÅÂçÈ¯É½¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÁ°È¾¤Ï11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×(GI)¤Î·ë²ÌÊó¹ð¤ÈÇ®Àï¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾ÉôÊ¬¤ÇÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£Í¼Êë¤ì»þ¤ÎÉ´Æ»ÉÍ¤Î³¤´ß¤Ç¡¢º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡¢»ä¡ÄTNC¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¾×·â¹ðÇò¡£º£¤Ë¤âµã¤¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂà¿¦¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Âà¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¸å¡¢¤è¤êÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤ÈÀâÌÀ¡£Âà¼ÒÆü¤ÏÍèÇ¯1·îËö¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶¥ÇÏ¡¢Ìîµå¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¤ª¼ò¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ªº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂà¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö´Ä¶¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÊ¡²¬¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤Ê¡²¬¤Ç¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿TNC¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤Î·èÃÇ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤¡Ëè²óÅê¹Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢·¿¤ËÖÈ¤Þ¤é¤º°ìÁØÈôÌö¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÂç¼òµ½ª¤ï¤ë¤Î¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤Éº´Æ£¥¢¥Ê¤Î³èÌö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤ÇÎÞ¤¬¡Äº´Æ£¥¢¥Ê¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹¬¤¢¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤ËTNC¤ØÆþ¼Ò¡£21Ç¯¤«¤é¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤¬¹â¤¸¡ÖKEIBA BEAT¡×¤ÎÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÊ¡²¬NEWS¥Õ¥¡¥¤¥ë CUBE¡×¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Æ¤ó¤¸¤óNOW!¡×¤Ê¤É¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢Ìîµå¡¢¤ª¼ò¡¢¶¥ÇÏ¡£