J1アビスパ福岡の柳田伸明強化部長（55）が「西スポWEBOTTO！」のインタビューに応じ、今季の戦いを振り返った。金明輝新監督（44）を迎えた今季は12勝12分け14敗、勝ち点48の12位。リーグ戦6位以上を目標に掲げ、4月にクラブ初のJ1首位を経験した一方、8〜9月に5連敗を喫するなど浮き沈みを経験しながらも6季連続のJ1残留を決めた。金監督の続投も決まっている来季へ、収穫と課題は―。（聞き手・構成＝伊藤瀬里加）

―新体制の1年を振り返って。

「今まで築いてきた堅守に、攻撃的なエッセンスを加えていける監督ということで金明輝さんを招聘（しょうへい）しました。新戦力も多く加入してもらって、6位という目標を掲げてシーズンをスタートさせましたが、その中で金監督が持っている価値観、サッカーのスタイルと、長谷部茂利前監督の下で戦ってきた選手、新加入選手たちのプレースタイル、価値観のそれぞれをすり合わせることに始めはすごく時間がかかったと思っています」

―開幕3連敗からスタートした後、4月にクラブ史上初のJ1首位に立った。その後、8〜9月に5連敗と苦しんだ。

「開幕3試合、徐々に良い試合にはなっていったが、勝てない試合が続いた。その後は10節で1位と順位は上がったものの、価値観を皆が全て共有できていたかというと決してそうではなかったのかなという印象。1年間通して、少し波のある戦いにつながった要因かな、と。徐々に徐々に、監督が本当に伝えたいことを選手も理解し始めて、その中で自分たちが『こういうことは自分の判断で表現していいんだな』とか、そのあんばいがつかめてくるようになったと思う」

9月末の練習後、奈良（左）と話をする金監督

―10〜11月にはJ1でクラブ初の5試合連続無失点など再び戦い方が安定。

「5連敗中は難しい期間となりましたが、監督やスタッフも今いる選手たちに対して戦術を落とし込む中で、トレーニングの強度や、1週間の持って行き方とかもさまざま工夫をしてけが人も減っていきました。戦術の理解度、浸透度と試合に向けてのトレーニングの持って行き方も含めて、今はとてもいい状態でこのシーズンを終えることができたのかなと思っています」

―総失点は「38」で昨季と同じ。堅守を継続した一方、強化を掲げた攻撃面でも、総得点は昨季「33」、今季「34」と大きく向上できなかった。

「この1年、特にこの終盤戦でなかなか負けにくくなって、失点もすごく少ない。（攻撃に関しては）自分たちがやりたいところはだいぶ浸透してきたなというところは、今年の成果。（実際の）得点力のところは来年の課題になってくるのかなというふうに思います」

―総シュート数は昨季の422本から492本と大幅に増加。ゴール前に攻め込む場面は増えている。

「そこは、まさに大きな成果だと思いますね。シュート数と、あとペナルティーエリアに侵入していく数に関しても飛躍的に増えた」

10月、アウェー町田戦で前半、シュートを放つ福岡・橋本（右）

―そこを決めるかどうかが課題。

「そうですね」

―今年はDF安藤智哉が日本代表に選出された。クラブ所属の選手では24年ぶりの快挙だった。

「悲願の…。24年ぶりってちょっと恥ずかしい気もしましたが」

―今季新加入の安藤は「そこまでJ1からオファーがあったわけではなかった」と。その中で、アビスパが声をかけた理由は。

「J3今治のときから注目はしていました。J2大分に行ってから、うちの強化のスタッフ、藤崎義孝とキム・ドンヒョンにはこの2年間、結構通ってもらって、ずっとチェックしてもらっていた」

―2人の実際の確認が大きかった。

「2人には足しげく大分に通ってもらった。もちろん、安藤だけではないですけども、ずっとチェックをしていました。その中で、あとタイミングですよね。通ってしっかり見極めた上で、オファーを出した。複数オファーが来ていたかと言われると、決してそうじゃなくて。オファーがなかったと言った方が正しいのか、われわれが早いタイミングでオファーを出したと言うべきか」

6月のアウェー岡山戦で先制点を決め、喜ぶ安藤(右から2人目)ら福岡イレブン

−―J2富山から途中加入のFW碓井聖生も下位カテゴリーからの獲得で、J1でもすぐに結果を出した。

「昨年のJ2、J3入れ替え戦での活躍はもう皆が知るところでもありますし、そういうところから追いかけていた中で、実際に5月21日にYBCルヴァン・カップで直接対決した際に決断した。彼も体の強さ、スピード感とか、なかなか映像では伝わってこない。直接見ることができたというのも大きい」

―特別登録期間（ウインドー）の6月に加入を発表。

「夏（7〜8月のウインドー）まで待ったら、取れなかったと思う。皆、うちが獲得したというリリースが出た後に、『うちも欲しかったんだけどね』となった。安藤も似ていますよね。皆がいいなと思っているけど、そこで決断できるかどうかというのが大事で、われわれも経験を積み上げ自信をもってジャッジできる。そこがアビスパ強化部の強みだと思う」

8月アウェー川崎戦でゴールを決め喜ぶ福岡・碓井

―来年2月に開幕する百年構想リーグへの考え方は。

「来年5カ月間に関しては昇降格がないというのが一つ大きなポイントになると思います。その次のシーズン、そこに向けての準備期間と捉えているクラブは多いかもしれませんが、ここで真剣勝負をしていくことが大事。監督も続投が決まり、チームの戦術も浸透してきて、そこをまず深めていくこと。それと個人の成長、特に若い選手や、経験の少ない選手をチャレンジさせることができる5カ月になると思っています。そういう思い切ったことができる期間にもしていきたいですね」

―選手補強に関しても少し今までとは違うことをやってみよう、ということもできるのか。

「そこに関しては、基本的には今の選手を中心に考えています。当然、今のチームの中でベテラン、中堅、若手がバランスよく構成されている。特に今、若手の選手は、上がったばっかりの（サニブラウン）ハナンとか、レンタルで出ていますが（前田）一翔もいる。プロ契約の高校2年生2人も。来季加入の福島和毅（鹿児島・神村学園高）とかもですね。（佐藤）颯之介はもう試合に出ていますけど、彼らにもチャンスはある。可能性はあるんじゃないかな」

10月のホーム横浜FC戦で軽快な動きを見せる福岡・佐藤

―あらためて、来季に向けての意気込みを。

「今年、攻撃的なサッカーを表現できるようになった。来年さらに、期待感を持って来てもらえるような人たちが増えるように、そんなチームを作っていきたい。具体的にはやはり得点。得点は今年、思ったより挙げられなかった点は大きな課題としてあると思いますので、そこに関してはより点を取れるように、お客さんに喜んでもらえるように努力していきたい」