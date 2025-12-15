自作の資料を使ったプレゼンテーションを行い藤枝MYFCの目指す形を熱弁

来シーズンからサッカーJ2・藤枝MYFCの指揮を執る元日本代表の槙野智章新監督の就任会見が行われ、今後のビジョンなど熱い思いを語りました。

【写真を見る】15日に行われたJ2藤枝MYFC 槙野智章新監督の会見の様子

＜藤枝MYFC 槙野智章新監督＞

「藤枝MYFCの監督に就任しました。槙野です。よろしくお願いします」

15日に行われた会見で槙野新監督は、自作の資料を使ったプレゼンテーションを行い、藤枝MYFCの目指す形を熱弁しました。

＜槙野新監督＞

「やりたいサッカーのテーマ”Mirageo（ミラージオ）”。来年の流行語狙っています。相手に見つからない変幻自在な、攻撃的な、ポジションをどんどん変える、見ていて楽しいワクワクするような攻撃というのをやっていきたい」

そんな槙野監督が自身を呼ぶときは、このように呼んで欲しいと語りました。

＜槙野新監督＞

「『ミスター』です。スタジアムだったり色々なところでミスターと呼んでいただけたら嬉しい。より親近感が沸いたり距離が近いのかなと思う」

“ミスター”こと槙野新監督のもと、元ジュビロ磐田の太田吉彰ヘッドコーチの就任も決まっており、新生MYFCの動向に注目です。

＜槙野新監督＞

「自分がこのクラブに来たからには強くしていきたいですし、興味を持ってもらいたいし、スタジアムにたくさんの方に来ていただきたい。僕に任されている仕事はグラウンドの上だけではない。全てはチームのためにできることはやっていきたい。何かをキッカケに（試合を観に）来ていただいた方たちにもう一度来てもらえるようなフットボールをしなくてはいけないし、僕の手腕や戦術含めて、興味を持ってもらった方たちにまた来てもらえるような、そういうサッカーをしていきたい」